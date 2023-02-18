Генсек НАТО счел победу России опаснее эскалации конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Кибербезопасность в финансах: как защищаться от атак через третьи стороны РБК+, 16:10
Кто стал победителем рекламного сезона по версии Red Apple РБК Стиль, 16:00
Золотой рецепт оливье: кто создает готовые блюда для ретейла Новая экономика, 15:59
В ДР Конго футболистки избили судью во время матча. Видео Спорт, 15:57
В Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта Политика, 15:52
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 15:42
Пригожин отверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией Политика, 15:36
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
«Северсталь» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф КХЛ Спорт, 15:17
Китай предложит новый план урегулирования конфликта на Украине Политика, 14:58
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 14:56
Генсек НАТО счел победу России опаснее эскалации конфликта на Украине Политика, 14:45
На Долгопрудненском кладбище прошли похороны отца Александра Овечкина Спорт, 14:42
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Гряниковка на Харьковщине Политика, 14:38
Первая ракетка России прекратила сотрудничество с испанским тренером Спорт, 14:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО счел победу России опаснее эскалации конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: риск эскалации не соразмерен с победой России на Украине
Украине нужно дать «то, что ей нужно для того, чтобы победить и восторжествовать как суверенное, независимое государство в Европе», подчеркнул генсек. По его мнению, победа России сделает мир опаснее
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Felix Hörhager / dpa / Global Look Press)

Риск эскалации конфликта не соразмерен с опасностью победы России на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе конференции по безопасности в Мюнхене.

Некоторые опасаются, что поддержка Киева может спровоцировать эскалацию, но «вариантов без риска нет», указал он.

«Но самый большой риск — это победа [президента России Владимира] Путина. Если Путин победит на Украине, это будет посланием для него и других авторитарных лидеров, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят. Это сделает мир более опасным. А нас более уязвимыми», — сказал Столтенберг.

Поэтому нужно дать Украине «то, что ей нужно для того, чтобы победить и восторжествовать как суверенное, независимое государство в Европе», подчеркнул генсек. Поддержка Украины «в интересах нашей собственной безопасности», заключил он.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину ведут к эскалации конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл убежденность Запада в том, что Киев «может иметь какой-то успех» на поле боя, «драматическим заблуждением». «Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, и в этом не может быть никаких сомнений. Это все приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — говорил Песков. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков указывал на «безудержную эскалацию, безудержное повышение ставок» на Украине со стороны США и их союзников. В то же время в России, утверждал он, «и те, кто руководит специальной военной операцией, и те, кто отдает приказы и формулирует цели», напротив, не допускают эскалации, а действуют «расчетливо и хладнокровно».

В свою очередь, Столтенберг считает отправку на Украину оружия единственным способом установить там «прочный, справедливый мир»е, чтобы «президент Путин понял, что он должен сесть и принять условия переговоров, что гарантирует победу Украины как суверенного независимого государства». Генсек уверен в том, что Киев сможет одержать верх. При этом он не исключил, что противостояние Запада и России может продлиться еще многие годы.

Читайте на РБК Pro
Разворот на юг: почему Казахстан для бизнеса привлекательнее Белоруссии
Вокруг маркетплейсов России возник новый рынок: что он собой представляет
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Йенс Столтенберг Военная операция на Украине Россия
Материалы по теме
Конгрессмен США заявил о консенсусе по отказу Украины от атаки Крыма
Политика
Китай предложит новый план урегулирования конфликта на Украине
Политика
Сунак предложит удвоить военную помощь Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter