Генсек НАТО счел победу России опаснее эскалации конфликта на Украине

Украине нужно дать «то, что ей нужно для того, чтобы победить и восторжествовать как суверенное, независимое государство в Европе», подчеркнул генсек. По его мнению, победа России сделает мир опаснее

Йенс Столтенберг (Фото: Felix Hörhager / dpa / Global Look Press)

Риск эскалации конфликта не соразмерен с опасностью победы России на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе конференции по безопасности в Мюнхене.

Некоторые опасаются, что поддержка Киева может спровоцировать эскалацию, но «вариантов без риска нет», указал он.

«Но самый большой риск — это победа [президента России Владимира] Путина. Если Путин победит на Украине, это будет посланием для него и других авторитарных лидеров, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят. Это сделает мир более опасным. А нас более уязвимыми», — сказал Столтенберг.

Поэтому нужно дать Украине «то, что ей нужно для того, чтобы победить и восторжествовать как суверенное, независимое государство в Европе», подчеркнул генсек. Поддержка Украины «в интересах нашей собственной безопасности», заключил он.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину ведут к эскалации конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл убежденность Запада в том, что Киев «может иметь какой-то успех» на поле боя, «драматическим заблуждением». «Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, и в этом не может быть никаких сомнений. Это все приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — говорил Песков. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков указывал на «безудержную эскалацию, безудержное повышение ставок» на Украине со стороны США и их союзников. В то же время в России, утверждал он, «и те, кто руководит специальной военной операцией, и те, кто отдает приказы и формулирует цели», напротив, не допускают эскалации, а действуют «расчетливо и хладнокровно».

В свою очередь, Столтенберг считает отправку на Украину оружия единственным способом установить там «прочный, справедливый мир»е, чтобы «президент Путин понял, что он должен сесть и принять условия переговоров, что гарантирует победу Украины как суверенного независимого государства». Генсек уверен в том, что Киев сможет одержать верх. При этом он не исключил, что противостояние Запада и России может продлиться еще многие годы.