Рябков увидел «безудержную эскалацию» со стороны США на Украине

Замглавы МИД заявил, что со стороны России никакой эскалации нет; те, кто командуют военными действиями, формируют цели и отдают приказы, действуют «расчетливо и хладнокровно»

Сергей Рябков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия видит в происходящем на Украине «безудержную эскалацию, безудержное повышение ставок» со стороны США и их союзников, заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Впечатление такое, что люди просто обезумели, они отринули весь прошлый опыт, они отказались от того, что считалось элементарными соображениями обеспечения безопасности и своей, и своих союзников», — сказал замминистра (цитата по ТАСС). По словам Рябкова, российские власти — «и те, кто руководит специальной военной операцией, те, кто отдает приказы и формулирует цели», напротив, не допускают эскалации, а действуют «расчетливо и хладнокровно». Ранее в российском ведомстве предупреждали, что к эскалации конфликта могут привести дальнейшие поставки Украине западного оружия.

Замглавы МИД заявил, что не видит со стороны Вашингтона готовность к диалогу или к тому, чтобы учитывать подходы и приоритеты Москвы. В этой ситуации, по его мнению, речи о дипломатическом или политическом процессе речи не может быть.

В Соединенных Штатах при этом считают, что в переговорах, в том числе по урегулированию на Украине, не заинтересована Москва. По мнению госсекретаря Энтони Блинкена, Россия показала это своими последними действиями в ходе конфликта. В начале декабря президент США Джо Байден заявил, что готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, «если на самом деле есть решительная заинтересованность в том, чтобы найти способ прекратить [военные действия]». Путин ее не выказал, уточнил Байден.

В Кремле на это ответили, что российский президент готов к переговорам, однако позиция США «осложняет поиск почвы для обсуждения». Пресс-секретарь презадента Дмитрий Песков заявил, что никакой план урегулирования конфликта на Украине не может считаться мирным, если в нем не учтено, что в Россию вошли республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Киев и большинство других стран отказываются признать их российскими