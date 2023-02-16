Генсек НАТО призвал готовиться к многолетнему противостоянию с Россией

НАТО будет искать возможность восстановления отношений с Россией, однако при нынешних действиях российских властей это сделать невозможно, считает Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Противостояние Запада и России может продлиться еще многие годы. Об этом в интервью AFP заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает France 24.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — сказал Столтенберг.

По его словам, президент России Владимир Путин хочет другой Европы, в которой Москва будет контролировать своих соседей. Он добавил, что НАТО всегда будет искать возможность восстановления отношений с Россией, однако с «нынешним поведением» российского руководства это сделать невозможно.

В конце января генсек НАТО заявил, что у России нет стремления прекращать боевые действия на Украине. Окончание конфликта предсказать невозможно, считает Столтенберг. При этом он отметил, что Путин может положить конец происходящему «уже сегодня».

Говоря о длительности боевых действий на Украине, Столтенберг заявил, что предстоит долгий путь. Не все, но многие конфликты рано или поздно заканчиваются за столом переговоров и, скорее всего, то же самое будет и в случае с Украиной, но происходящее за этим столом неразрывно связано и полностью зависит от ситуации на поле боя, считает генсек НАТО.

Также в сегодняшнем интервью AFP Столтенберг рассказал, что заранее знал о точном времени начала спецоперации России на Украине. Несмотря на это, в ночь на 24 февраля 2022 года он отправился спать. Его разбудили в четыре утра (5:00 мск) и рассказали о начале боевых действий.

Путин говорил перед началом спецоперации, что Североатлантический альянс «кинул и обманул» Россию. «Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм», — заявил президент. «Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — добавил Путин.

В декабре 2022 года на коллегии Минобороны он говорил, что против России активно используется военный потенциал и возможности «практически всех основных стран НАТО».