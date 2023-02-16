Генсек НАТО призвал готовиться к многолетнему противостоянию с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Власти разработали критерии для проектов технологического суверенитета Экономика, 23:04
Politico узнало об отказе ЕК от санкций против российской атомной отрасли Политика, 22:52
Байден отказался извиняться за уничтожение китайского аэростата над США Политика, 22:48
«Барселона» и МЮ впервые за 15 лет не смогли определить победителя Спорт, 22:45
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 22:42
Кабмин утвердил выплаты семьям погибших при теракте на Крымском мосту Политика, 22:36
Генсек НАТО призвал готовиться к многолетнему противостоянию с Россией Политика, 22:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В «Укрэнерго» словами «худшее позади» оценили энергосистему Украины Политика, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Хоккеисты «Спартака» победили «Динамо» в московском дерби Спорт, 21:55
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 21:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:45
Нуланд заявила о поддержке Украины в подготовке «мощного наступления» Политика, 21:39
Способно ли новое правительство Молдавии решить проблемы республики Политика, 21:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО призвал готовиться к многолетнему противостоянию с Россией

Столтенберг: НАТО следует готовиться к многолетнему противостоянию с Россией
НАТО будет искать возможность восстановления отношений с Россией, однако при нынешних действиях российских властей это сделать невозможно, считает Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Противостояние Запада и России может продлиться еще многие годы. Об этом в интервью AFP заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает France 24.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — сказал Столтенберг.

По его словам, президент России Владимир Путин хочет другой Европы, в которой Москва будет контролировать своих соседей. Он добавил, что НАТО всегда будет искать возможность восстановления отношений с Россией, однако с «нынешним поведением» российского руководства это сделать невозможно.

В конце января генсек НАТО заявил, что у России нет стремления прекращать боевые действия на Украине. Окончание конфликта предсказать невозможно, считает Столтенберг. При этом он отметил, что Путин может положить конец происходящему «уже сегодня».

Говоря о длительности боевых действий на Украине, Столтенберг заявил, что предстоит долгий путь. Не все, но многие конфликты рано или поздно заканчиваются за столом переговоров и, скорее всего, то же самое будет и в случае с Украиной, но происходящее за этим столом неразрывно связано и полностью зависит от ситуации на поле боя, считает генсек НАТО.

Также в сегодняшнем интервью AFP Столтенберг рассказал, что заранее знал о точном времени начала спецоперации России на Украине. Несмотря на это, в ночь на 24 февраля 2022 года он отправился спать. Его разбудили в четыре утра (5:00 мск) и рассказали о начале боевых действий.

Читайте на РБК Pro
Как еда влияет на мозг и что будет с психикой при нехватке витаминов
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта
Какие фразы бабушек и дедушек могут навредить ребенку
ФНС ждет годовые налоговые отчеты по новому стандарту: в чем главный риск

Путин говорил перед началом спецоперации, что Североатлантический альянс «кинул и обманул» Россию. «Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм», — заявил президент. «Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — добавил Путин.

В декабре 2022 года на коллегии Минобороны он говорил, что против России активно используется военный потенциал и возможности «практически всех основных стран НАТО».

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
НАТО Йенс Столтенберг Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Столтенберг рассказал, как провел ночь перед началом спецоперации
Политика
Столтенберг заявил о «гонке боеприпасов» на Украине между Россией и НАТО
Политика
Аналитики предрекли Франции роль ведущей военной державы НАТО в Европе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter