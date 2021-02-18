Песков поспорил с главой ЕК о российской стратегии по вакцинации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 13:45
Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище Общество, 14:35 Набиуллина надела на встречу с банкирами брошь в виде розовой розы Финансы, 14:35 Суд возобновит спор Лебедева с Вексельбергом и Блаватником на $2 млрд Бизнес, 14:32 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 14:23 В работе «Яндекс.Такси» произошел сбой Общество, 14:19 В ожидании новых потрясений: как компании меняют логистические системы Pro, 14:18 Внедорожник быстрее Ferrari: тест-драйв GMC Typhoon Авто, 14:11 Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко Политика, 14:06 СК поздравил 14-летних с днем рождения роликом про уголовное наказание Общество, 14:04 «Люди, люди, человеки! Одумайтесь!» Лучшие роли Андрея Мягкова. Видео Общество, 14:03 Nissan представил Qashqai нового поколения Авто, 14:01 Российские геймеры пожаловались на кибербуллинг Технологии и медиа, 14:00 Рынок шеринга в России впервые превысил 1 трлн руб. Экономика шеринга, 14:00  Аналитики оценили траты долларовых миллионеров на жилье в Москве Недвижимость, 13:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков поспорил с главой ЕК о российской стратегии по вакцинации

По словам Пескова, прививочная кампания в стране идет нормальными темпами. Накануне глава ЕК заявила, что Москва активно предлагает «Спутник V» за рубеж, хотя «не достигла прогресса» в вакцинации россиян
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вакцинация россиян отечественным препаратом от коронавируса является «абсолютнейшим приоритетом». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вакцинация является добровольным процессом <...> Мобилизованы все производственные мощности, которые главным образом работают на внутренний рынок», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил также, что вакцинация в России идет нормальными темпами, и она увеличится по мере того, как все больше граждан захотят сделать прививку. Информации о том, что в каких-то регионах сложился дефицит препарата, у Кремля нет, добавил он.

По словам Пескова, зарубежный спрос на вакцину, произведенную в России, настолько высок, что существенно превышает производственные мощности. «Поэтому идет работа по запуску производства вакцины в ряде зарубежных стран», — отметил пресс-секретарь.

Иностранные партнеры «Спутника V» рассказали о планах его производства
Общество
Фото:sputnikvaccine.com

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая накануне заявила, что российская стратегия по вакцинации вызывает недоумение у Евросоюза. «Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз [«Спутника V»], но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения», — сказала она, выступая в Брюсселе (цитата по Deutsche Welle). Фон дер Ляйен назвала это вопросом, «на который должен быть дан ответ».

Video

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать «А есть подороже?»: почему бренды отказываются от скидок — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

Глава Еврокомиссии также заявила, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получало заявку на регистрацию «Спутник V», а для ее подачи необходимо предоставить «полный пакет данных». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) при этом подчеркнули, что у фонда есть официальное подтверждение от агентства, что заявка, поданная 29 января 2021 года, принята.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 проходит с середины января, до этого препарат был доступен для определенных категорий граждан. В начале года глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в регионы поступило более 1,5 млн доз препарата, привиться успели более 800 тыс. россиян. После этого власти не сообщали число получивших вакцину по всей стране. В Москве по состоянию на 18 февраля прививку против COVID-19 сделали почти 600 тыс. человек, заявил мэр Сергей Собянин.

17 февраля разработчики вакцины предложили ускорить массовые поставки препарата в Евросоюз, задействовав производственные мощности в Европе после того, как европейский регулятор одобрит его. Они сообщили о договоренностях, согласно которым масштабные поставки «Спутника V» в Европу запланированы на июнь 2021 года. Разработчики считают, что срок можно сократить.

Сейчас вакцина одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Венесуэле, ОАЭ, Иране, Тунисе, Армении, Мексике и других странах, заявки на препарат поступили более чем от 50 государств. Единственной страной ЕС, разрешившей применение «Спутника V», стала Венгрия. Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош не исключил, что страна может последовать примеру Будапешта и закупить российскую вакцину еще до получения сертификата EMA.

\

Авторы
Наталия Анисимова, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков вакцинация Урсула фон дер Ляйен
Материалы по теме
Оперштаб назвал ожидаемую дату регистрации третьей вакцины от COVID-19
Общество
Израиль разрешил поставку вакцины «Спутник V» в сектор Газа
Общество
Хорватия заявила о готовности купить российскую вакцину без одобрения ЕС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter