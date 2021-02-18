Песков поспорил с главой ЕК о российской стратегии по вакцинации

По словам Пескова, прививочная кампания в стране идет нормальными темпами. Накануне глава ЕК заявила, что Москва активно предлагает «Спутник V» за рубеж, хотя «не достигла прогресса» в вакцинации россиян

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вакцинация россиян отечественным препаратом от коронавируса является «абсолютнейшим приоритетом». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вакцинация является добровольным процессом <...> Мобилизованы все производственные мощности, которые главным образом работают на внутренний рынок», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил также, что вакцинация в России идет нормальными темпами, и она увеличится по мере того, как все больше граждан захотят сделать прививку. Информации о том, что в каких-то регионах сложился дефицит препарата, у Кремля нет, добавил он.

По словам Пескова, зарубежный спрос на вакцину, произведенную в России, настолько высок, что существенно превышает производственные мощности. «Поэтому идет работа по запуску производства вакцины в ряде зарубежных стран», — отметил пресс-секретарь.