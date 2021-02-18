Песков поспорил с главой ЕК о российской стратегии по вакцинации

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая накануне заявила, что российская стратегия по вакцинации вызывает недоумение у Евросоюза. «Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз [«Спутника V»], но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения», — сказала она, выступая в Брюсселе (цитата по Deutsche Welle). Фон дер Ляйен назвала это вопросом, «на который должен быть дан ответ».
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Глава Еврокомиссии также заявила, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получало заявку на регистрацию «Спутник V», а для ее подачи необходимо предоставить «полный пакет данных». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) при этом подчеркнули, что у фонда есть официальное подтверждение от агентства, что заявка, поданная 29 января 2021 года, принята.
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 проходит с середины января, до этого препарат был доступен для определенных категорий граждан. В начале года глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в регионы поступило более 1,5 млн доз препарата, привиться успели более 800 тыс. россиян. После этого власти не сообщали число получивших вакцину по всей стране. В Москве по состоянию на 18 февраля прививку против COVID-19 сделали почти 600 тыс. человек, заявил мэр Сергей Собянин.
17 февраля разработчики вакцины предложили ускорить массовые поставки препарата в Евросоюз, задействовав производственные мощности в Европе после того, как европейский регулятор одобрит его. Они сообщили о договоренностях, согласно которым масштабные поставки «Спутника V» в Европу запланированы на июнь 2021 года. Разработчики считают, что срок можно сократить.
Сейчас вакцина одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Венесуэле, ОАЭ, Иране, Тунисе, Армении, Мексике и других странах, заявки на препарат поступили более чем от 50 государств. Единственной страной ЕС, разрешившей применение «Спутника V», стала Венгрия. Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош не исключил, что страна может последовать примеру Будапешта и закупить российскую вакцину еще до получения сертификата EMA.
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Авторы
Наталия Анисимова, Полина Химшиашвили