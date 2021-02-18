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Иностранные партнеры «Спутника V» рассказали о планах его производства

В Бразилии запустили производство, Индия ждет ответа местного регулятора. Южнокорейские компании расширяют мощности и передают часть заказа партнерам
Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Зарубежные партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что уже начали либо ожидают начала производства вакцины «Спутник V» на своих площадках. Об этом сообщает Financial Times.

Речь прежде всего идет об Индии, Бразилии и Южной Корее. Источник FT сообщил, что индийская фармкомпания Hetero Drugs ждет разрешения государственного регулятора, чтобы начать производство 100 млн доз препарата.

Видео: МВК
Видео: МВК
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Бразильский партнер РФПИ Uniao Química заявил, что сейчас запущено пилотное производство «Спутника V», выход на полную мощность запланирован на апрель этого года — компания сможет производить 8 млн доз вакцины ежемесячно.

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Фото:Agustin Marcarian / Reuters

В компании GL Rapha из Южной Кореи, которая согласовала с РФПИ производство 150 млн доз в год, сообщили, что ее собственных текущих мощностей не хватит на такие объемы. Поэтому сейчас она расширяет производственную площадку и передает часть заказа другим компаниям.

Как рассказал FT глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сейчас подписаны контракты с 15 производителями в десяти странах. Они должны произвести 1,4 млрд доз двухкомпонентной вакцины, которой можно будет привить 700 млн человек. Он отметил, что крупные иностранные производители из Китая, Индии, Ирана и Южной Кореи будут выпускать «Спутник V» для экспорта в третьи страны. При этом компании из Бразилии и Сербии станут работать прежде всего на внутренний рынок.

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Дмитриев не назвал текущий уровень производства российской вакцины в других странах и пообещал раскрыть эту информацию в следующем месяце. Он подчеркнул, что в России препарат производится на шести площадках, еще две могут присоединиться к процессу. До июня вся производимая ими продукция будет направляться на внутренний рынок. И только после обеспечения его потребностей, российские фармкомпании начнут работать на экспорт.

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«Цена «Спутника V» в $10 и менее требовательный температурный режим для хранения сделали вакцину привлекательной для многих стран», — говорится в материале. Издание приводит слова профессора «Сколтеха» Дмитрия Кулиша, который заявил, что простота и низкие температурные требования российской вакцины «позволяют ей побеждать, как и автомату Калашникова».

Ранее, 17 февраля, разработчики «Спутника V» предложили использовать европейские производственные мощности после одобрения препарата местным регулятором EMA, чтобы ускорить поставки вакцины в страны Евросоюза.

Масштабные поставки в ЕС запланированы на июнь 2021 года — после получения разрешения от EMA и приоритетной вакцинации россиян. «Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС», — говорится в сообщении.

Сейчас единственной страной ЕС, одобрившей «Спутник V», стала Венгрия, которая в январе дала разрешение на применение препарата, не дожидаясь решения европейского регулятора. Будапешт воспользовался ускоренной процедурой регистрации и взял на себя всю ответственность за использование российской вакцины. Венгрия рассчитывает получить 2 млн доз для 1 млн человек.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что страна может последовать примеру Венгрии и закупить «Спутник V» еще до получения сертификата EMA. Берош отметил, что в условиях пандемии и задержек поставок от уже одобренных ЕС поставщиков такие действия не могут считаться нарушением.

Автор
Михаил Котляр
вакцина Спутник V производство коронавирус Россия
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