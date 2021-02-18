Иностранные партнеры «Спутника V» рассказали о планах его производства

В компании GL Rapha из Южной Кореи, которая согласовала с РФПИ производство 150 млн доз в год, сообщили, что ее собственных текущих мощностей не хватит на такие объемы. Поэтому сейчас она расширяет производственную площадку и передает часть заказа другим компаниям.

Как рассказал FT глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сейчас подписаны контракты с 15 производителями в десяти странах. Они должны произвести 1,4 млрд доз двухкомпонентной вакцины, которой можно будет привить 700 млн человек. Он отметил, что крупные иностранные производители из Китая, Индии, Ирана и Южной Кореи будут выпускать «Спутник V» для экспорта в третьи страны. При этом компании из Бразилии и Сербии станут работать прежде всего на внутренний рынок.

Дмитриев не назвал текущий уровень производства российской вакцины в других странах и пообещал раскрыть эту информацию в следующем месяце. Он подчеркнул, что в России препарат производится на шести площадках, еще две могут присоединиться к процессу. До июня вся производимая ими продукция будет направляться на внутренний рынок. И только после обеспечения его потребностей, российские фармкомпании начнут работать на экспорт.

«Цена «Спутника V» в $10 и менее требовательный температурный режим для хранения сделали вакцину привлекательной для многих стран», — говорится в материале. Издание приводит слова профессора «Сколтеха» Дмитрия Кулиша, который заявил, что простота и низкие температурные требования российской вакцины «позволяют ей побеждать, как и автомату Калашникова».

Ранее, 17 февраля, разработчики «Спутника V» предложили использовать европейские производственные мощности после одобрения препарата местным регулятором EMA, чтобы ускорить поставки вакцины в страны Евросоюза.

Масштабные поставки в ЕС запланированы на июнь 2021 года — после получения разрешения от EMA и приоритетной вакцинации россиян. «Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС», — говорится в сообщении.

Сейчас единственной страной ЕС, одобрившей «Спутник V», стала Венгрия, которая в январе дала разрешение на применение препарата, не дожидаясь решения европейского регулятора. Будапешт воспользовался ускоренной процедурой регистрации и взял на себя всю ответственность за использование российской вакцины. Венгрия рассчитывает получить 2 млн доз для 1 млн человек.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что страна может последовать примеру Венгрии и закупить «Спутник V» еще до получения сертификата EMA. Берош отметил, что в условиях пандемии и задержек поставок от уже одобренных ЕС поставщиков такие действия не могут считаться нарушением.