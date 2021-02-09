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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ уточнил статус заявки по вакцине «Спутник V» в ЕС

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) имеет официальное подтверждение от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), что заявка фонда на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в ЕС, поданная 29 января 2021 года, принята, сообщили РБК в РФПИ.

«Скорость одобрения заявки определяется EMA», — говорится в сообщении.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее в EMA сообщили РБК, что агентство завершило консультирование разработчика «Спутника V» — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, и центр теперь может подать заявку на регистрацию российской вакцины против COVID-19 в Евросоюзе. В EMA сказали, что заявка от разработчика «Спутника V» пока не поступала.

В РФПИ уточнили, что 19 января подали заявку на научную консультацию по вакцине, а 29 января — заявку в EMA на ее регистрацию. Одновременно фонд «запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)», добавили там.

Вакцина против COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе. Препарат стал первой вакциной, зарегистрированной в стране. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 7 февраля заявил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован в 25 странах уже к концу следующей недели.

На данный момент единственной страной ЕС, одобрившей применение российской вакцины против коронавируса, является Венгрия. Препарат одобрен также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Ливане, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

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Источник: JHU
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