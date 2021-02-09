РФПИ уточнил статус заявки по вакцине «Спутник V» в ЕС

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) имеет официальное подтверждение от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), что заявка фонда на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в ЕС, поданная 29 января 2021 года, принята, сообщили РБК в РФПИ.

«Скорость одобрения заявки определяется EMA», — говорится в сообщении.

Ранее в EMA сообщили РБК, что агентство завершило консультирование разработчика «Спутника V» — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, и центр теперь может подать заявку на регистрацию российской вакцины против COVID-19 в Евросоюзе. В EMA сказали, что заявка от разработчика «Спутника V» пока не поступала.

В РФПИ уточнили, что 19 января подали заявку на научную консультацию по вакцине, а 29 января — заявку в EMA на ее регистрацию. Одновременно фонд «запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)», добавили там.