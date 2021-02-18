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Собянин объявил о начале испытаний назальной формы «Спутника V»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве проведут три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, специалисты разработали новую форму препарата, который формирует иммунитет в зоне носоглотки. «Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты», — написал он.

Также Собянин сообщил, что с сегодняшнего дня в городе стартуют международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Российская часть исследований пройдет на базе десяти городских поликлиник. Как отметил мэр, в них может принять участие любой совершеннолетний москвич, который ранее не вакцинировался «Спутником V» и не имеет противопоказаний. В международных испытаниях будут участвовать жители России и Объединенных Арабских Эмиратов.

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