Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Москва и Анкара продолжат переговоры, турецкая сторона настаивает на выполнении сочинских договоренностей, заявил представитель Эрдогана. Турция продолжит отправлять в зону деэскалации военных «для защиты мирного населения»

Ибрагим Калын (Фото: Emrah Gurel / AP)

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.

По словам Калына, турецкая сторона не приняла «предложенные [Россией] документы и карту» (о каких именно материалах идет речь, чиновник не уточнил). Он также заявил, что Москва и Анкара условились продолжить переговоры, при этом Турция будет настаивать на реализации договоренностей, достигнутых в Сочи. Эти соглашения, которые заключили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривали создание в провинции Идлиб зоны деэскалации и появления зоны прекращения огня по периметру территории, неподконтрольной сирийскому правительству.

Представитель Эрдогана добавил, что Турция не намерена передислоцировать наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации и продолжит отправлять туда военных «в целях защиты гражданского населения», передает Yeni Safak.

Он также сказал, что «поддерживаемые Россией атаки [сирийского] режима должны немедленно прекратиться», и заявил о готовности Анкары на «жесткую реакцию» в случае атак турецких военных.