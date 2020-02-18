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Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Москва и Анкара продолжат переговоры, турецкая сторона настаивает на выполнении сочинских договоренностей, заявил представитель Эрдогана. Турция продолжит отправлять в зону деэскалации военных «для защиты мирного населения»
Ибрагим Калын (Фото: Emrah Gurel / AP)

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.

По словам Калына, турецкая сторона не приняла «предложенные [Россией] документы и карту» (о каких именно материалах идет речь, чиновник не уточнил). Он также заявил, что Москва и Анкара условились продолжить переговоры, при этом Турция будет настаивать на реализации договоренностей, достигнутых в Сочи. Эти соглашения, которые заключили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривали создание в провинции Идлиб зоны деэскалации и появления зоны прекращения огня по периметру территории, неподконтрольной сирийскому правительству.

Представитель Эрдогана добавил, что Турция не намерена передислоцировать наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации и продолжит отправлять туда военных «в целях защиты гражданского населения», передает Yeni Safak.

Делегации России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
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Он также сказал, что «поддерживаемые Россией атаки [сирийского] режима должны немедленно прекратиться», и заявил о готовности Анкары на «жесткую реакцию» в случае атак турецких военных.

Переговоры по ситуации в Идлибе прошли 8 и 10 февраля в Анкаре, а 17 и 18 февраля продолжились в Москве. Как сообщили в российском МИДе, обе стороны заявили о приверженности имеющимся договоренностям, «предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом».

12 февраля Эрдоган заявил, что Москва и официальный Дамаск срывают соглашения по урегулированию ситуации в Идлибе. По его утверждению, силы президента Башара Асада вместе с российскими военными нападают на местных жителей в провинции. В Минобороны слова Эрдогана опровергли, заявив, что причиной эскалации конфликта в Идлибе стало невыполнение Турцией своих обещаний.

На фоне столкновений турецких и сирийских военных в Идлибе российский посол в Турции заявил, что стал получать угрозы в свой адрес. В Анкаре заверили Москву, что власти приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Турция, Идлиб, Сирия, переговоры
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