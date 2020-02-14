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Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

По словам Алексея Ерхова, из-за событий в Идлибе в турецком сегменте социальных сетей стали появляться антироссийские комментарии, а ему поступают прямые угрозы. Дипломат вспомнил об убийстве своего предшественника Андрея Карлова
Алексей Ерхов (Фото: Altan Gocher / Zuma / ТАСС)

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом он рассказал в интервью агентству Sputnik-Турция.

«Я получаю прямые угрозы», — сообщил он.

По словам дипломата, в турецком сегменте социальных сетей стали появляться антироссийские комментарии. «Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. <...> Но посмотрите на ужасное безумие в социальных сетях», — заявил он.

Он процитировал несколько высказываний, которые, по словам Ерхова, поступили в адрес россиян. «Попрощайтесь с жизнью», «Никто вас не будет оплакивать», «Настало время сгореть» и так далее», — сообщил Ерхов.

Дипломат заявил, что аналогичная ситуация наблюдалась в СМИ и соцсетях пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо», и напомнил о гибели своего предшественника Андрея Карлова. Карлов погиб в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства 19 декабря 2016 года. Бывший сотрудник полиции Мевлют Алтынташ выстрелил ему в спину, после чего стал выкрикивать призывы «не забывать Сирию» и «не забывать Алеппо». В результате спецоперации преступник был убит.

10 февраля Минобороны Турции сообщило, что правительственные войска Сирии обстреляли турецкий наблюдательный объект в провинции Идлиб, в результате погибли пять турецких военных, еще пятеро получили ранения. Турция нанесла ответный удар по сирийским позициям.

Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Сирии
Политика

Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим сирийского президента Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе. Кроме того, по его словам, жертвами обстрелов в провинции стали 14 турецких военных, еще 45 военнослужащих получили ранения. Эрдоган также заявил, что Турция будет наносить удары по сирийским силам везде, где сможет, если еще хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен.

Российское Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Идлибе и заявило, что кризис в зоне деэскалации возник из-за того, что Турция не выполнила свои обещания по отделению боевиков умеренной оппозиции от радикальных террористов. 13 февраля Нначальник Генштаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов обсудил ситуацию в Сирии по телефону со своим турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Турция, посол, Алексей Ерхов
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