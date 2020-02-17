Делегации России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Переговоры российской и турецкой делегации (Фото: TC_Disisleri / Twitter)

В Москве прошли переговоры российской и турецкой делегации по ситуации в Сирии. Об этом сообщается в аккаунте МИД Турции в Twitter.

Во встрече участвовали замминистра иностранных дел Турции Седат Онал, замглавы российского МИДа Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Haberler со ссылкой на пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя пишет, что темой переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе. Стороны обсудили возможные меры для полной реализации договоренностей, достигнутых в Сочи, и предотвращения их нарушений. Утром 18 февраля переговоры возобновятся.