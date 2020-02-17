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Делегации России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Переговоры российской и турецкой делегации (Фото: TC_Disisleri / Twitter)

В Москве прошли переговоры российской и турецкой делегации по ситуации в Сирии. Об этом сообщается в аккаунте МИД Турции в Twitter.

Во встрече участвовали замминистра иностранных дел Турции Седат Онал, замглавы российского МИДа Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Haberler со ссылкой на пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя пишет, что темой переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе. Стороны обсудили возможные меры для полной реализации договоренностей, достигнутых в Сочи, и предотвращения их нарушений. Утром 18 февраля переговоры возобновятся.

В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибе
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Издание Sozcu со ссылкой на заявление турецкого МИДа отмечает, что в ходе обсуждения турецкая сторона заявила о необходимости как можно скорее снизить напряженность на местах и предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации.

8 и 10 февраля переговоры российской и турецкой делегаций по поводу ситуации в Сирии и, в частности, в Идлибской зоне деэскалации прошли в Анкаре.

Теги: Турция, Россия, Сирия, переговоры
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