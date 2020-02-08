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Война в Сирии ,  
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В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибе

Сергей Вершинин и Александр Лаврентьев   (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Участники российской и турецкой делегаций провели в Анкаре переговоры относительно ситуации в сирийском Идлибе, а также обсудили совместные шаги для продвижения политического процесса в Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Турции.

«В Анкаре прошли трехчасовые переговоры межведомственных делегаций во главе с замглавы МИД Турции и Российской Федерации Седатом Оналом и Сергеем Вершининым с участием спецпредставителя президента России по Сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева», — говорится в сообщении.

В состав делегаций вошли представители внешнеполитических ведомств обеих стран. Участники условились продолжить переговоры на следующей неделе.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику заявил о поддерживаемом контакте с Турции по ситуации в Сирии. Министр также напомнил о существующих договоренностях Москвы и Анкары, которые устанавливают режим зоны деэскалации в Идлибе. Как пояснил Лавров, речь идет о создании полосы, где не будет никаких вооружений. Однако, пока цель не была достигнута, отмечал министр.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны. На сегодняшний день на ее территории по-прежнему действовуют вооруженные боевики. В рамках договора российские военные патрулируют зону по периметру, а турецкая сторона организовала внутри него 12 наблюдательных постов.

Теги: Анкара, Идлиб, переговоры
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