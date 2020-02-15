Глава МИД Турции заверил Лаврова в безопасности посольства

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (Фото: Виталий Белоусов / POOL / ТАСС)

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Об этом сообщается на сайте МИДа России.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, урегулирование кризиса в Сирии. На переговорах министры, среди прочего, напомнили о важности реализации российско-турецких договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана — в сентябре 2018 года и октябре 2019 года. Последнее двухстороннее соглашение устанавливало прекращение военной операции на севере Сирии, организацию совместных российско-турецких военных патрулей, а также создание зон деэскалации в провинциях Идлиб и Алеппо.

Чавушоглу также заверил российского коллегу, что приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатов в Турции. Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать ему после обострения ситуации в Идлибе, где между Турцией и сирийскими правительственными войсками произошли столкновения. Дипломат также отметил, что в турецких соцсетях появляются антироссийские комментарии.

В декабре 2016 года в Турции на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника» был убит российский посол Андрей Карлов. Убийцей оказался бывший полицейский Мевлют Алтынташ.