Экс-глава ФБР сообщил о недоверии Трампа своей разведке из-за слов Путина

Во время ядерных испытаний КНДР глава США не поверил своей разведке, которая утверждала: северокорейские ракеты уже могут достигнуть Штатов. Путин, по информации источника экс-директора ФБР, заверил Трампа: у КНДР таких ракет нет

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Обсуждая способность созданных в КНДР межконтинентальных ракет достигнуть США, американский президент Дональд Трамп отказался верить представителям разведки Соединенных Штатов. Политика они пытались убедить в том, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой. О таком разговоре в интервью телеканалу CBS News рассказал бывший руководитель ФБР Эндрю Маккейб. По его словам, свою позицию американский лидер тогда объяснил тем, что его российский коллега Владимир Путин заверил его: ракет, способных достигнуть США, у северокорейцев на самом деле нет.

«Мне все равно. Я верю Путину», — процитировал ответ Трампа американским разведчикам Маккейб. Когда именно состоялся такой диалог, он не уточнил. Кроме того, сам Маккейб, как поясняет телеканал, на этом мероприятии не присутствовал. О разговоре Трампа с разведкой он, по его словам, узнал «от коллеги из ФБР, который был на этой встрече».

Во время переговоров Трамп, по словам экс-руководителя ФБР, столкнулся с резкими заявлениями со стороны представителей разведки по ряду не связанных друг с другом вопросов. Одни из них касались «недавних запусков ракет властями Северной Кореи», отметил Маккейб (последние подобные испытания состоялись в ноябре 2017 года). «По сути, президент сказал, что не верит, что северокорейцы способны ударить по нам здесь, в Соединенных Штатах, баллистической ракетой. И он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что они этого не сделали. Путин сказал ему, что у северокорейцев на самом деле нет этих ракет», — заявил Маккейб.

Представители разведки США, по его словам, пытались доказать Трампу обратное: «Они сказали, что это не согласуется ни с одними из разведданных, которыми располагает наше правительство». Однако Трамп, по информации источника Маккейба, ответил на это: «Мне все равно. Я верю Путину».