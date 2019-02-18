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Экс-глава ФБР сообщил о недоверии Трампа своей разведке из-за слов Путина
Во время ядерных испытаний КНДР глава США не поверил своей разведке, которая утверждала: северокорейские ракеты уже могут достигнуть Штатов. Путин, по информации источника экс-директора ФБР, заверил Трампа: у КНДР таких ракет нет
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Обсуждая способность созданных в КНДР межконтинентальных ракет достигнуть США, американский президент Дональд Трамп отказался верить представителям разведки Соединенных Штатов. Политика они пытались убедить в том, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой. О таком разговоре в интервью телеканалу CBS News рассказал бывший руководитель ФБР Эндрю Маккейб. По его словам, свою позицию американский лидер тогда объяснил тем, что его российский коллега Владимир Путин заверил его: ракет, способных достигнуть США, у северокорейцев на самом деле нет.

«Мне все равно. Я верю Путину», — процитировал ответ Трампа американским разведчикам Маккейб. Когда именно состоялся такой диалог, он не уточнил. Кроме того, сам Маккейб, как поясняет телеканал, на этом мероприятии не присутствовал. О разговоре Трампа с разведкой он, по его словам, узнал «от коллеги из ФБР, который был на этой встрече».

Во время переговоров Трамп, по словам экс-руководителя ФБР, столкнулся с резкими заявлениями со стороны представителей разведки по ряду не связанных друг с другом вопросов. Одни из них касались «недавних запусков ракет властями Северной Кореи», отметил Маккейб (последние подобные испытания состоялись в ноябре 2017 года). «По сути, президент сказал, что не верит, что северокорейцы способны ударить по нам здесь, в Соединенных Штатах, баллистической ракетой. И он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что они этого не сделали. Путин сказал ему, что у северокорейцев на самом деле нет этих ракет», — заявил Маккейб.

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Представители разведки США, по его словам, пытались доказать Трампу обратное: «Они сказали, что это не согласуется ни с одними из разведданных, которыми располагает наше правительство». Однако Трамп, по информации источника Маккейба, ответил на это: «Мне все равно. Я верю Путину».

Как дальше развивался диалог и чем завершилась встреча представителей разведки с президентом, экс-глава ФБР не рассказал. Когда именно главы России и США обсуждали северокорейский вопрос и в какой момент Путин высказал точку зрения о неспособности ракет КНДР достичь Штатов, Маккейб также не уточнил.

Должность исполняющего обязанности директора Федерального бюро расследований он занимал несколько месяцев — с мая 2017 года по август того же года.

О «завершении создания национальных ядерных сил» КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил в новогоднем поздравлении к нации 1 января 2018 года. Тогда же он выразил желание начать переговоры с Южной Кореей. После этого Пхеньян также пошел на диалог с США. В апреле прошлого года Ким Чен Ын объявил об остановке ядерных испытаний. Затем, летом 2018-го, в Сингапуре состоялись первые в истории переговоры лидеров КНДР и США Ким Чен Ын и Дональда Трампа. По итогам встречи стороны пообещали «закончить войну». Северная Корея, в свою очередь, взяла курс на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Северная Корея
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