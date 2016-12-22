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КНДР «отвергла» новые санкции ООН как «акт войны»
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КНДР «отвергла» новые санкции ООН как «акт войны»
Политика, 08:01
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КНДР «отвергла» новые санкции ООН как «акт войны»
Северная Корея заявила, что новые ограничения в отношении нее, принятые Совбезом ООН, равнозначны «полной экономической блокаде» страны. В связи с этим Пхеньян «отверг» новые санкции, назвав их «актом войны»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Xinhua / Global Look Press)

Новые санкции ООН, одобренные 22 декабря Совбезом, являются «актом войны» и равносильны полной экономической блокаде КНДР, заявили в Министерстве иностранных дел Северной Кореи, пригрозив «наказать» те страны, которые поддержали эти меры. Об этом говорится в сообщении северокорейского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA).

Новые международные ограничения в отношении Пхеньяна Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил в пятницу, 22 декабря. Принятая СБ резолюция была разработана США и являлась «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты. Документ, в частности, был направлен на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею. Согласно новым санкциям, в страну нельзя будет поставлять более 500 тыс. барр. в год. Кроме того, резолюция ограничила поставки в КНДР сырой нефти​ (не более 4 млн барр. в год). Также согласно решению Совбеза все страны — участницы международной организации должны будут выслать на родину в течение двух лет всех трудовых мигрантов из КНДР.

Эту резолюцию в МИД Северной Кореи сочли «равнозначной полной экономической блокаде» страны. «США пребывали в абсолютном недоумении из-за наших ядерных сил и все более и более запугивали [нас] худшим, пытаясь навязать [мировому сообществу] суровые санкции [в отношении Пхеньяна] и оказать давление на нашу страну», — объяснили введение ограничений в министерстве, добавив, что ​«23 декабря Соединенные Штаты подтвердили — 2312-я резолюция Совета Безопасности ООН одобрила новые санкции против КНДР, равнозначные полной экономической блокаде Северной Кореи».

«Мы отвергаем эту «санкционную резолюцию», подготовленную США и их последователями, как документ, содержащий жесткие нарушения суверенитета нашей республики, нацеленный на уничтожение мира и стабильности на Корейском полуострове», — заявили в МИД КНДР. Ядерное оружие в ведомстве в очередной раз назвали нацеленным на «защиту суверенитета и территориальной целостности страны от враждебной политики США», что, как заметили в министерстве, «не противоречит международному праву».

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«Чтобы силой осуществить мечту America First («Америка прежде всего» — один из слоганов предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. — РБК) и реализовать фантастические мечты о завоевании мира, необходимо просто укрепить силу ядерного сдерживания», — отметили также в Пхеньяне, подчеркнув, что именно эту «железную истину» КНДР обнаружила в прошлой «антиамериканской войне».

Справиться с «ядерной программой» КНДР и ее «ракетной мощью», как считают в северокорейском МИДе​, «санкциями» невозможно. «Соединенные Штаты и их последователи не должны забывать о настоящей Республике Корея, которая способна стать реальной ядерной угрозой США», — добавили в ведомстве, заметив, что, «если Америка хочет жить в комфорте», она «должна учиться сосуществовать с КНДР, которая обладает ядерным оружием». Кроме того, Штаты, как уверены в Пхеньяне, должны отказаться от «враждебной политики и проснуться от заблуждения, что Северная Корея сможет отказаться от разработанного ею ядерного оружия».

Последние испытания баллистической ракеты КНДР совершила в конце ноября. После этого Вашингтон заявил о своем согласии на переговоры с Пхеньяном при условии, что на Корейском полуострове будет достигнута денуклеаризация. Северная Корея тогда от диалога отказалась.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ООН , КНДР , Санкции
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