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Ким Чен Ын рассказал о планах денуклеаризации до конца срока Трампа
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Ким Чен Ын рассказал о планах денуклеаризации до конца срока Трампа
Политика, 10:49
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Ким Чен Ын рассказал о планах денуклеаризации до конца срока Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ​надеется на улучшение отношений с США и хочет провести денуклеаризацию в течение первого президентского срока американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Сеула.

Он отметил, что лидер КНДР по-прежнему верит в президента Трампа и хотел бы положить конец враждебным отношениям с США до 2021 года. «Он особенно подчеркнул, что он никогда не говорил ничего негативного о президенте Трампе», — сказал советник по национальной безопасности президента Республики Кореи.

Агентство добавляет, что Ким Чен Ын также согласился на проведение третьего саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Они встретятся в Пхеньяне 18–20 сентября и обсудят практические меры по денуклеаризации.

Накануне в Пхеньяне прошла встреча делегации Южной и Северной Корей. Во время нее спецпосланник Мун Чже Ина передал лидеру КНДР письмо от президента республики. Также спецпосланники провели переговоры о процессе денуклеаризации Корейского полуострова и обсудили меры по наращиванию контактов и поддержанию мира.

В конце августа президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею из-за того, что переговоры по денуклеаризации застопорились.

В июне Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. По результатам первого в истории саммита действующих американского и северокорейского лидеров была подписана декларация о достижении мира на Корейском полуострове. Позднее Белый дом сообщил о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Сам Трамп заявил о том, что с нетерпением ожидает новых переговоров с главой КНДР.

Теги: КНДР , Ким Чен Ын
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