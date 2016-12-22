КНДР раскритиковала США за «грабительские» требования по денуклеаризаци

Пхеньян выразил сожаление итогами переговоров с Майком Помпео по денуклеаризации полуострова. В МИД КНДР отметили, что заявления американской стороны противоречат духу саммита США — КНДР

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (Фото: Ministry of Communications / Zuma / ТАСС)

Северная Корея выразила сожаление по поводу позиции США, высказанной в ходе переговоров на этой неделе, во время которых обсуждались детали денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом, как сообщает агентство Yonhap, говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР.

Заявление последовало спустя несколько часов после того, как участвовавший в переговорах с американской стороны госсекретарь Майк Помпео завершил свой двухдневный визит в Пхеньян. Целью его визита была выработка мер по реализации договоренностей, достигнутых на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына на встрече 12 июня в Сингапуре. На ней лидеры согласились работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы ожидали, что американская сторона приедет с продуктивными мерами, способствующими укреплению доверия в соответствии с духом саммита США — КНДР, и [мы] обсудим, как будем это реализовывать», — приводит агентство выдержки из заявления северокорейского дипломата.

«США просто выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации в духе принципа CVID (Complete, Verifiable, Irreversible Dismantlement — термин, часто используемый, когда Вашингтон настаивает на полной и необратимой ликвидации ядерной программы Пхеньяна. — РБК) , которые противоречат духу встречи на высшем уровне США — КНДР», — продолжил представитель МИД КНДР, назвав переговоры «очень разочаровывающими».

Историческая встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. На ней Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о развитии двусторонних отношений и объединении усилий по достижению мира на Корейском полуострове. На саммите северокорейский лидер подтвердил готовность ликвидировать ядерную программу КНДР. Обе стороны остались довольны итогами саммита.