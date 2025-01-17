 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Сокращение поставок нефти и газа Норвегией связали с «рассветом России»

В ICIS связали сокращение Норвегией поставок нефти и газа с «рассветом России»
Норвегия сократит производство нефти и газа, что грозит усилением влияния России на мировом рынке, считают в ICIS. По итогам 2024 года нефтегазовые доходы Москвы оказались ниже ожидаемых и составили 11,131 трлн руб.
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Сокращение производства нефти и газа в Норвегии усилит влияние России на мировом энергетическом рынке, заявил изданию The Telegraph руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

«Закат для Норвегии — это рассвет для России, — сказал он. — Россия вряд ли снова будет доминировать в Европе, как в прошлом, когда ее доля рынка составляла почти 40%. Но призыв открыть трубы и ворота для дешевого российского газа со временем будет становиться все громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии. Это создает предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и будет способствовать появлению дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия».

С 1971 года добыча нефти и газа осуществлялась на 123 месторождениях в Норвегии. К концу 2023 года их количество сократилось до 92, в том числе 67 — в Северном море, 23 — в Норвежском и двух — в Баренцевом. Как отмечает The Telegraph, общие запасы ресурсов в Норвегии составляют 251 млн барр. Издание со ссылкой на отчет Норвежского управления морскими ресурсами (Norwegian Offshore Directorate, NOD) пишет, что пик экспорта пришелся на 2024 год, а теперь поставки начнут сокращаться.

Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти
Политика
Петр Фиала

Об этом, в частности, говорит приход к власти коалиции, в состав которой вошли Социал-демократическая и лейбористская партия, а также Партия Центра, присоединившаяся к движению против ископаемого топлива и взявшая обязательство по «управляемому переходу» на возобновляемые энергоисточники.

Ранее Bloomberg сообщил о резком росте экспорта энергоносителей России на фоне введения новых санкций США. По итогам 2023 года ЕС закупил у Москвы нефти и газа на €29 млрд. Нефтегазовые доходы России в 2024 году оказались ниже ожидаемых и составили 11,131 трлн руб., сообщал Минфин.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Норвегия Россия нефть газ производство Европейский Союз
Материалы по теме
Словакия рекордно нарастила импорт газа из России за ноябрь 2024 года
Экономика
Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти
Политика
В Госдепе сочли, что Украина не возобновит транзит газа из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Более 100 млн россиян пройдут в этом году диспансеризацию и медосмотрыОбщество, 13:00
В Эстонии призвали свести к нулю число негражданПолитика, 12:55
СК сообщил, что вертолет в Подмосковье подожгли по заказу УкраиныОбщество, 12:55
На вершине одиноко: как лидеру справиться с чувством изолированностиPro, 12:52
Умер тренер Колесников, проработавший в баскетбольном УНИКСе более 30 летСпорт, 12:52
В районе с горящей нефтебазой в Воронежской области ввели режим ЧСПолитика, 12:40
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на УкраинеПолитика, 12:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Litecoin обогнал по росту ведущие криптовалюты. Что случилосьКрипто, 12:35
Польская футболистка «Зенита» рассказала об угрозах из-за игры в РоссииСпорт, 12:34
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 12:33
Кадры ДТП автобуса с туристами из России и цементовоза на Шри-ЛанкеОбщество, 12:32
Арендаторам жилья стало проще оплачивать коммуналку и общаться с УКНедвижимость, 12:29
Резерв на будущее: как развиваются технологии хранения энергииЭкономика инноваций, 12:24
Военные сообщили о попытке ВСУ вырваться из блокады в Курской областиПолитика, 12:23