Норвегия сократит производство нефти и газа, что грозит усилением влияния России на мировом рынке, считают в ICIS. По итогам 2024 года нефтегазовые доходы Москвы оказались ниже ожидаемых и составили 11,131 трлн руб.

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Сокращение производства нефти и газа в Норвегии усилит влияние России на мировом энергетическом рынке, заявил изданию The Telegraph руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

«Закат для Норвегии — это рассвет для России, — сказал он. — Россия вряд ли снова будет доминировать в Европе, как в прошлом, когда ее доля рынка составляла почти 40%. Но призыв открыть трубы и ворота для дешевого российского газа со временем будет становиться все громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии. Это создает предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и будет способствовать появлению дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия».

С 1971 года добыча нефти и газа осуществлялась на 123 месторождениях в Норвегии. К концу 2023 года их количество сократилось до 92, в том числе 67 — в Северном море, 23 — в Норвежском и двух — в Баренцевом. Как отмечает The Telegraph, общие запасы ресурсов в Норвегии составляют 251 млн барр. Издание со ссылкой на отчет Норвежского управления морскими ресурсами (Norwegian Offshore Directorate, NOD) пишет, что пик экспорта пришелся на 2024 год, а теперь поставки начнут сокращаться.

Об этом, в частности, говорит приход к власти коалиции, в состав которой вошли Социал-демократическая и лейбористская партия, а также Партия Центра, присоединившаяся к движению против ископаемого топлива и взявшая обязательство по «управляемому переходу» на возобновляемые энергоисточники.

Ранее Bloomberg сообщил о резком росте экспорта энергоносителей России на фоне введения новых санкций США. По итогам 2023 года ЕС закупил у Москвы нефти и газа на €29 млрд. Нефтегазовые доходы России в 2024 году оказались ниже ожидаемых и составили 11,131 трлн руб., сообщал Минфин.