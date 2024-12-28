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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сравнил угрозу Словакии со «вторым энергетическим фронтом»

Сюжет
Военная операция на Украине
Словакия может прекратить продажу электричества Украине, если та действительно с 1 января остановит транзит газа из России в Европу, предупреждал Фицо. Зеленский увидел в этом потенциальный конфликт между Братиславой и Брюсселем
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Словакия по приказу России пригрозила Украине прекратить поставки электроэнергии в случае отказа от транзита российского газа в Европу, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Похоже, [президент Владимир] Путин поручил [словацкому премьеру Роберту] Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Украинский президент подчеркнул, что потребность в электроэнергии возникла из-за утраты контроля над Запорожской атомной станцией и ударов по объектам генерации электричества, но полного отключения света удалось не допустить. Зеленский обвинил Фицо в поддержке действий России, назвал его позицию «абсолютно аморальной», и уточнил, что доля Словакии в импорте электроэнергии составляет примерно 19%, за эти поставки Украина платит $200 млн ежегодно.

«Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом», — добавил Зеленский.

Цены на газ в Европе подскочили после слов Путина про транзит
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

С 1 января 2025 года прекратятся поставки российского газа транзитом через Украину в Евросоюз. Москва выражала готовность к продлению соглашения, но Киев отказался его продлевать. Это последняя ветка, по которой газ из России шел в Центральную Европу после взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа.

Венгрия, также получающая газ по этому пути, ведет переговоры с обеими сторонами и рассматривает возможность продолжить поставки со сменой собственника топлива.

Около недели назад, 22 декабря, Фицо приехал в Москву и провел с Путиным переговоры. «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на [слова] президента Украины Зеленского, который в четверг ответил на мой личный вопрос, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — пояснил словацкий премьер. Спустя несколько дней, 27 декабря, он пообещал после прекращения транзита изучить ситуацию с газом и рассмотреть возможность введения ответных мер: «В случае необходимости мы прекратим поставку электроэнергии, которая крайне необходима Украине при отключении света».

Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии регулярно наносят удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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