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Политика ,  
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Фицо предложил Зеленскому встречу на форуме в Давосе

Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Alex Halada / imago-images.de / Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 21 января. Об этом политик написал в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Фицо сообщил, что уже несколько дней пытается организовать переговоры с Зеленским, однако ответа на предложение пока не поступило. Он отметил, что встреча могла бы помочь урегулировать сложные вопросы в отношениях между Словакией и Украиной, особенно на фоне прекращения транзита газа через Украину. По мнению Фицо, это наносит значительный ущерб Словакии и Евросоюзу.

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
Политика
Роберт Фицо

Словацкий премьер перенес встречу с Зеленским, которая должна была состояться 17 января. В Киев на встречу с Зеленским вместо Фицо приехал глава оппозиции Михал Шимечка, который обсудил вопросы энергетической безопасности.

Контракт на транзит газа истек 31 декабря 2024 года, и Украина отказалась его продлить. В ответ Фицо пригрозил прекращением поставок электроэнергии и гуманитарной помощи, а также блокировкой членства Украины в ЕС.

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Роберт Фицо Владимир Зеленский давосский форум ВЭФ Словакия Украина
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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