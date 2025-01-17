Фицо предложил Зеленскому встречу на форуме в Давосе

Роберт Фицо (Фото: Alex Halada / imago-images.de / Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 21 января. Об этом политик написал в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Фицо сообщил, что уже несколько дней пытается организовать переговоры с Зеленским, однако ответа на предложение пока не поступило. Он отметил, что встреча могла бы помочь урегулировать сложные вопросы в отношениях между Словакией и Украиной, особенно на фоне прекращения транзита газа через Украину. По мнению Фицо, это наносит значительный ущерб Словакии и Евросоюзу.

Словацкий премьер перенес встречу с Зеленским, которая должна была состояться 17 января. В Киев на встречу с Зеленским вместо Фицо приехал глава оппозиции Михал Шимечка, который обсудил вопросы энергетической безопасности.

Контракт на транзит газа истек 31 декабря 2024 года, и Украина отказалась его продлить. В ответ Фицо пригрозил прекращением поставок электроэнергии и гуманитарной помощи, а также блокировкой членства Украины в ЕС.