В Словакии назвали чушью обвинения Зеленского в сговоре с Россией
Словакия считает преувеличенными обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского насчет характера отношений Братиславы с Москвой, говорится в заявлении словацкого МИДа.
«Мы отвергаем любую чушь об открытии второго энергетического фронта, о которой президент Украины Владимир Зеленский распространяет необоснованные измышления, а также любой мнимый союз с Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.
Поводом для дипломатического скандала стали взаимные претензии, связанные с решением Украины не продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу. Одним из получателей топлива является Словакия. Поставки прекратятся 1 января 2025 года.
Словацкий премьер Роберт Фицо пообещал: «В случае необходимости мы прекратим поставку электроэнергии, которая крайне необходима Украине при отключении света». «Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины», — предположил Зеленский. Он отметил, что Киев платит за импорт словацкого электричества $200 млн ежегодно, и не исключил раскола между Братиславой и остальным ЕС.
МИД подчеркнул, что именно Словакия инициировала сближение двух энергетических систем. Ведомство согласилось с замечанием Зеленского о поставках электричества на платной основе и пояснило: «Электроэнергия поставляется компаниями из Словакии на коммерческой основе, поскольку они не могут финансировать украинское государство».
С начала российско-украинского конфликта Словакия оказывает «гуманитарную помощь беззащитному, находящемуся в тяжелом положении народу Украины в пределах наших возможностей», сказано в сообщении. МИД Словакии попросил не забывать, что российский газ, идущий транзитом, «приносит высокие и значительные доходы» Украине.
«Мы полностью понимаем, что они находятся в длительном военном конфликте, но именно по этой причине не следует искать новых врагов и выдумывать появление второго фронта, потому что государства — члены Европейского союза, в том числе Словакия, поддерживают Украину и ее народ», — резюмировал МИД Словакии.
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