Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву был реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского про транзит газа через его страну.

По его словам, в Москве у него была «деловая встреча» с президентом Владимиром Путиным. «Высокопоставленные представители ЕС еще в пятницу были проинформированы о моей поездке и ее цели. Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на [слова] президента Украины В. Зеленского, который в четверг ответил на мой личный вопрос, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — написал Фицо на странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, однако, отметил премьер, после 1 января 2025 года это практически невозможно, учитывая позицию Киева.

Он также сообщил, что Зеленский выступает за введение санкций «против российской ядерной программы». Это повлечет за собой ущерб для Словакии и поставит под угрозу производство электроэнергии на АЭС в республике, что неприемлемо, подчеркнул Фицо.

Кроме того, он рассказал, что обменялся с Путиным мнениями о конфликте на Украине и возможности скорейшего мирного урегулирования.

Вечером 22 декабря журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что в Москву прилетел словацкий премьер и встретился с Путиным в Кремле.

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