 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Петербуржцу дали срок по статье о госизмене за попытку поджога военкомата

Суд в Петербурге приговорил к 8 годам пытавшегося поджечь военкомат Асрияна
Сюжет
Военная операция на Украине
Медбрату из Петербурга Асрияну дали 8 лет колонии по статьям о покушении на теракт и о госизмене за попытку поджога военкомата в октябре 2022 года. Он свою вину признал и заключил досудебное соглашение
Максим Асриян&nbsp;
Максим Асриян  (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга )

Первый Западный окружной военный суд приговорил петербургского медбрата Максима Асрияна к 8 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК (покушение на теракт), ст. 275 УК (госизмена), сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В сообщении говорится, что Асриян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Первые 2,5 года Асриян проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — сказано в публикации в телеграм-канале.

Асрияна арестовали в октябре 2022 года по подозрению в покушении на теракт. По версии следствия, в конце сентября мужчина, «придерживаясь экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью и проводимой политикой», решил поджечь военкомат.

Следователи утверждали, что Асриян 1 октября купил две бутылки с жидкостью для розжига и ночью направился к военкомату во Фрунзенском районе, но совершить теракт не успел «по независящим от него обстоятельствам». Здание охранял наряд Росгвардии, и подозреваемый испугался, что его обнаружат и задержат, сообщали следователи. 9 октября мужчину задержали, он признал свою вину.

В Ивановской области мужчину осудили на 6 лет за умысел поджечь военкомат
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По данным «Фонтанки», Асриян приехал в Санкт-Петербург из Грузии в 2014 году, окончил сестринское отделение медицинского факультета СПбГУ, работал в больнице во время пандемии коронавируса.

Издание 29.ru сообщало, что глава городского округа Котлас в Архангельской области Светлана Дейнеко может уйти в отставку после того, как ее зятя Максима Асрияна задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в терроризме. 9 августа 2023 года она объявила об уходе с поста «в связи с ухудшением здоровья».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В сентябре источники РБК рассказали о задержании двух подельниц Асрияна. По мнению следствия, они знали, что мужчина поддерживает Вооруженные силы Украины и готовится поджечь один из военкоматов Санкт-Петербурга, а также купили ему средство для розжига.

ФСБ возбудила дело против обеих женщин по ст. 205.6 Уголовного кодекса (несообщение о готовящемся преступлении), максимальное наказание по ней — штраф до 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до одного года. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, в их домах провели обыски. По данным телеграм-канала Baza, обе женщины — учительницы.

Поджоги военкоматов в России происходят с начала военной операции на Украине. Задержанным за это или за попытку поджечь учреждения назначают сроки по статье о теракте. В частности, в ноябре прошлого года в Петербурге 17-летнего ученика гимназии Егора Балазейкина признали виновным в двух попытках поджога военкоматов, которые квалифицировали как покушение на теракт (ч. 1 ст. 205 УК), и приговорили к шести годам колонии. Юноша частично признал вину: «Да, бутылку кидал, но с прописанными целями не согласен».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Санкт-Петербург приговор военкомат поджог теракт госизмена
Материалы по теме
В Ивановской области мужчину осудили на 6 лет за умысел поджечь военкомат
Общество
В Екатеринбурге мужчину осудили на 18 лет за попытку поджечь военкомат
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 96,59 (+0,54) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,31) Инвестиции, 16:37
В Москву прибыли 35 эвакуированных из Газы россиян Политика, 17:22
В Bernstein сделали ставку на акции майнеров в ожидании роста биткоина Крипто, 17:16
Петербуржцу дали срок по статье о госизмене за попытку поджога военкомата Политика, 17:13
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 17:11
В Норвегии российского игрока в бенди отстранили на год за удар арбитра Спорт, 17:08
Второй суд не принял иск к Ивлеевой на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки» Общество, 17:05
АвтоВАЗ сообщил о планах продавать машины под новым брендом Бизнес, 17:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умер второй ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Махачкале Общество, 16:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:41
Лукашенко сказал «Макдоналдсу» «досвидос» Бизнес, 16:34
Работа над ошибками: как компании сформировать стратегию на 2024 год Pro, 16:33
Эстония не продлила ВНЖ митрополиту Таллинскому Евгению Политика, 16:33
Заявки на IТ-отсрочки от армии будут принимать с 22 января по 6 февраля Политика, 16:16
Nikkei узнал о давлении США на банки Гонконга из-за санкций против России Финансы, 16:11