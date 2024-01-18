Петербуржцу дали срок по статье о госизмене за попытку поджога военкомата

Медбрату из Петербурга Асрияну дали 8 лет колонии по статьям о покушении на теракт и о госизмене за попытку поджога военкомата в октябре 2022 года. Он свою вину признал и заключил досудебное соглашение

Максим Асриян (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга )

Первый Западный окружной военный суд приговорил петербургского медбрата Максима Асрияна к 8 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК (покушение на теракт), ст. 275 УК (госизмена), сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В сообщении говорится, что Асриян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Первые 2,5 года Асриян проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — сказано в публикации в телеграм-канале.

Асрияна арестовали в октябре 2022 года по подозрению в покушении на теракт. По версии следствия, в конце сентября мужчина, «придерживаясь экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью и проводимой политикой», решил поджечь военкомат.

Следователи утверждали, что Асриян 1 октября купил две бутылки с жидкостью для розжига и ночью направился к военкомату во Фрунзенском районе, но совершить теракт не успел «по независящим от него обстоятельствам». Здание охранял наряд Росгвардии, и подозреваемый испугался, что его обнаружат и задержат, сообщали следователи. 9 октября мужчину задержали, он признал свою вину.

По данным «Фонтанки», Асриян приехал в Санкт-Петербург из Грузии в 2014 году, окончил сестринское отделение медицинского факультета СПбГУ, работал в больнице во время пандемии коронавируса.

Издание 29.ru сообщало, что глава городского округа Котлас в Архангельской области Светлана Дейнеко может уйти в отставку после того, как ее зятя Максима Асрияна задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в терроризме. 9 августа 2023 года она объявила об уходе с поста «в связи с ухудшением здоровья».

В сентябре источники РБК рассказали о задержании двух подельниц Асрияна. По мнению следствия, они знали, что мужчина поддерживает Вооруженные силы Украины и готовится поджечь один из военкоматов Санкт-Петербурга, а также купили ему средство для розжига.

ФСБ возбудила дело против обеих женщин по ст. 205.6 Уголовного кодекса (несообщение о готовящемся преступлении), максимальное наказание по ней — штраф до 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до одного года. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, в их домах провели обыски. По данным телеграм-канала Baza, обе женщины — учительницы.

Поджоги военкоматов в России происходят с начала военной операции на Украине. Задержанным за это или за попытку поджечь учреждения назначают сроки по статье о теракте. В частности, в ноябре прошлого года в Петербурге 17-летнего ученика гимназии Егора Балазейкина признали виновным в двух попытках поджога военкоматов, которые квалифицировали как покушение на теракт (ч. 1 ст. 205 УК), и приговорили к шести годам колонии. Юноша частично признал вину: «Да, бутылку кидал, но с прописанными целями не согласен».