В деле подозреваемого в поджоге военкомата в Петербурге нашли сообщниц

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Санкт-Петербурге задержали двух женщин, купивших средство для розжига, которое затем использовал житель города Максим Асриян для поджога военкомата. Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. Сам инцидент с попыткой поджога военкомата произошел в октябре 2022 года.

Сотрудники ФСБ задержали Татьяну Л.-О. и Анну З. по подозрению в помощи Асрияну. Следствие считает, что они знали, что мужчина поддерживает Вооруженные силы Украины и готовится поджечь один из военкоматов Санкт-Петербурга, после чего купили ему средство для розжига.

ФСБ возбудила дело против обеих женщин по ст. 205.6 Уголовного кодекса (несообщение о готовящемся преступлении), максимальное наказание по ней — штраф до 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до одного года. Анне З. и Татьяне Л.-О. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в их домах провели обыски. По данным телеграм-канала Baza, обе женщины — учительницы.

В октябре 2022 года Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Асрияна, подозреваемого в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). По мнению следствия, в конце сентября мужчина, «придерживаясь экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью и проводимой политикой», решил поджечь военкомат.

Тогда следователи утверждали, что Асриян 1 октября купил две бутылки с жидкостью для розжига и ночью направился к военкомату во Фрунзенском районе, но совершить теракт не успел «по независящим от него обстоятельствам». Здание охранял наряд Росгвардии, и подозреваемый испугался, что его обнаружат и задержат, сообщали следователи.

9 октября мужчину задержали, он признал свою вину.

По данным «Фонтанки», Асриян приехал в Санкт-Петербург из Грузии в 2014 году, окончил сестринское отделение медицинского факультета СПбГУ, работал в больнице во время пандемии коронавируса.

Издание 29.ru сообщало, что глава городского округа Котлас в Архангельской области Светлана Дейнеко может уйти в отставку после того, как ее зятя Максима Асрияна задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в терроризме. 9 августа она объявила об уходе с поста «в связи с ухудшением здоровья».

Поджоги военкоматов в российских регионах происходили с начала военной операции на Украине. Последний раз о поджоге военкомата в Петербурге сообщалось в августе. Тогда женщина попыталась поджечь двери военкомата на Английском проспекте в Санкт-Петербурге, это была третья попытка поджога военного комиссариата в городе за два дня.