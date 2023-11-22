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Военная операция на Украине ,  
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В Петербурге школьнику дали 6 лет колонии за попытку поджога военкоматов

В Петербурге 17-летнего школьника приговорили к 6 годам за поджог военкомата
Сюжет
Военная операция на Украине
Балазейкина задержали в феврале 2023 года, когда тот пытался поджечь военкомат в Ленинградской области. Позже выяснилось, что это его вторая попытка поджога. Суд согласился с требованием прокурора и приговорил школьника к 6 годам
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Петербурге 17-летнего ученика гимназии Егора Балазейкина признали виновным в двух попытках поджога военкоматов, которые квалифицировали как покушение на теракт (ч. 1 ст. 205 УК), и приговорили к шести годам колонии, передает «Фонтанка».

Корреспондент издания из зала 1-го Западного окружного военного суда сообщил, что с обвинением Балазейкин частично не согласился: «Да, бутылку кидал, но с прописанными целями не согласен».

«Я здесь оправдания для себя не прошу, мне оправдываться не перед кем. Оправдываюсь я перед своей душой, а судит меня моя совесть», — сказал школьник в последнем слове.

Прокурор запрашивал для гимназиста шесть лет лишения свободы. На суде он зачитал показания самого Балазейкина, из которых следовало, что подросток поменял свое отношение к спецоперации после изучения материалов в СМИ. После этого, по словам прокурора, он пытался переубедить знакомых с другой позицией, но через некоторое время разочаровался и решил «приступить к более эффективным, как казалось, действиям».

«Своими действиями Балазейкин предал дядю, который погиб в ходе спецоперации. Он ударил в спину своей стране», — заявил гособвинитель.

Адвокаты Балазейкина настаивали на полном оправдании юноши. По их мнению, в деле юридически неправильно установлены потерпевшие (представители военкоматов и учебного центра «Флагман», который находится в одном здании с военкоматом) и не совсем корректно проведена экспертиза вещественных доказательств. «Не причинен не только значимый, но вообще какой-либо ущерб ни имуществу, ни репутации тех, кто признан потерпевшими», — настаивала одна из адвокатов Лириса Дордий.

Мать школьника Татьяна Балазейкина после вынесения приговора заявила журналистам, что не согласна с ним и намерена его обжаловать. «Срок вполне ожидаемый. <...> Обжаловать, конечно, будем, потому что мы не согласны с квалификацией», — сказала она (цитата по ТАСС).

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Егора Балазейкина задержали в феврале 2023 года, когда он кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата Кировского района Ленинградской области. По версии следствия, до этого, 12 февраля того же года, школьник пытался бросить емкость с горючим в военкомат, находящийся рядом со станцией метро «Новочеркасская» в Петербурге. Оба раза его попытки не увенчались успехом — жидкость не воспламенилась. На момент задержания подростку было 16 лет.

Изначально действия молодого человека рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК) или хулиганство (ст. 213 УК), но вскоре переквалифицировали дело на террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК). В марте 2023 года его поместили в петербургский следственный изолятор.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Санкт-Петербург поджог теракт военкомат школьник Военная операция на Украине
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