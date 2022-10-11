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В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге военкомата

Суд Петербурга арестовал подозреваемого в поджоге военкомата по статье о теракте
Суд Петербурга арестовал на два месяца подозреваемого в попытке поджога военкомата по статье о приготовлении к совершению теракта. По мнению следствия, он придерживался экстремистских взглядов и поддерживал ВСУ
Фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images
Фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга до 8 декабря заключил под арест Максима Асрияна, которого подозревают в попытке поджечь военкомат, по ч.3 ст.30, ч.1 ст.205 УК (приготовление к совершению террористического акта), сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Следствие сочло, что в конце сентября подозреваемый, «придерживаясь экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью и проводимой политикой, в частности ведением СВО, поддерживая вооруженные силы Украины», решил поджечь военкомат.

По данным следствия, 1 октября Асриян купил две бутылки с жидкостью для розжига и направился к военкомату во Фрунзенском районе Петербурга. «Однако террористический акт не был доведен им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку здание комиссариата находилось под охраной наряда Росгвардии, что создало опасность для данного лица быть обнаруженным и задержанным при попытке совершить указанное преступление», — говорится в сообщении.

9 октября подозреваемого задержали, он признал свою вину. Обвинение не предъявлялось.

Поджоги военкоматов в российских регионах происходили с начала военной операции на Украине. После объявления частичной мобилизации 21 сентября случаи нападения на военные комиссариаты участились. 26 сентября житель Усть-Илимска в Иркутской области пришел в местный военкомат и открыл стрельбу, военком получил ранения в грудь и поясницу, врачи доставили его в больницу в тяжелом состоянии. Стрелявшего арестовали, против него завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

30 сентября Генштаб предупредил, что поджоги зданий военкоматов, нападение на их сотрудников и запугивание призывников и их родителей «путем фейковых сообщений в СМИ» расцениваются как теракты или публичные призывы к террористической деятельности, за это грозит до 15 лет лишения свободы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
поджог арест военкомат Санкт-Петербург
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