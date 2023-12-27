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В Ивановской области мужчину осудили на 6 лет за умысел поджечь военкомат

Жителя Ивановской области приговорили к 6 годам за умысел поджечь военкомат
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Суд приговорил жителя Ивановской области к шести годам лишения свободы за подготовку к поджогу военкомата, против него расследовали дело о терроризме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. С учетом тяжести совершенного преступления преступник проведет два года в тюрьме, оставшуюся часть наказания — четыре года — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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Фото:Замир Усманов / ТАСС

По информации ведомства, 30-летний житель Ивановской области собирался поджечь военкомат «в целях дестабилизации» его деятельности. Он был задержан после того, как нашел соучастников и «определил место совершения преступления».

В апреле 2023 года суд приговорил жителя Ивановской области Дмитрия Лямина к восьми годам по той же статье. Он отбывает наказание в колонии строгого режима и параллельно проходит принудительное психиатрическое лечение.

По версии следствия, в ночь на 19 марта 2022 года Лямин бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Пожар удалось быстро потушить, поскольку внутрь здания она не попала.

Теги
Ивановская область ФСБ суд поджог
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