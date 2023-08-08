Глава Котласа уволится после задержания зятя за попытку поджечь военкомат

Глава Котласа уйдет в отставку после задержания ее зятя по подозрению в терроризме

Светлана Дейнеко (Фото: csx80UbNX2Q3MTQy / Telegram)

Глава городского округа Котлас в Архангельской области Светлана Дейнеко может уйти в отставку после того, как ее зять Максим Асриян был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в терроризме. Об этом пишет местное издание 29.ru.

В октябре прошлого года «Фонтанка» сообщила, что 26-летний Асриян не стал отрицать попытку поджога военкомата. Следствие подозревает его в попытке поджога военкомата на Южном шоссе, 102, куда он прошел пешком от квартиры на Московском проспекте с двумя бутылками с жидкостью для розжига, купленными в «Дикси». Свою вину он признал.

Официальной информации об отставке Дейнеко нет. Сама она в разговоре с 29.ru не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

При этом в правительстве Архангельской области подтвердили, что недавно губернатор Александр Цыбульский раскритиковал работу Дайнеко. Ей поручили усилить контроль за стройками на территории города, однако уже второй год там наблюдается снижение темпов жилищного строительства. Также в администрации региона отметили проблему с вывозом коммунальных отходов Котласа.