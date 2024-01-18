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Куда пришлись взаимные ракетные удары Ирана и Пакистана. Карта

Пакистан объявил об ударах по укрытиям террористов в Иране
Пакистан нанес удары по территории Ирана. Были атакованы «укрытия террористов», указал МИД страны. Атака произошла через два дня после удара Ирана по Пакистану. Куда пришлись удары стран — в инфографике РБК

Ночью 18 января Пакистан нанес ракетные удары «по укрытиям террористов», расположенных на территории Ирана. Пакистанский МИД уточнил, что в результате военной операции были убиты несколько боевиков. Удары пришлись на иранскую провинцию Систан и Белуджистан — там, по данным МИД Пакистана, находились позиции «террористов пакистанского происхождения», которые называют себя сармачары (группировки «Армия освобождения Белуджистана» и «Белуджистанский освободительный фронт»). Иранское агентство Mehr сообщало, что взрывы прогремели близ города Сераван, в результате чего погибли три женщины и четверо детей.

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16 января Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана, целью которых, по заявлениям властей, стали два штаба радикального движения «Джейш аль-Адль», основанного в 2012 году. Объекты были поражены ракетами и беспилотниками, отмечало агентство Tasnim. В декабре 2023 года движение взяло на себя ответственность за теракт в полицейском участке в иранском городе Раск — тогда 12 полицейских погибли, семь человек получили ранения.

В результате удара Ирана по территории Пакистана двое детей погибли и еще трое ранены, заявлял пакистанский МИД.

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Фото:Global Look Press

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Светлана Прохорова
ракетные удары Иран Пакистан ракеты карта
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