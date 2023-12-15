12 полицейских погибли в Иране в результате нападения сепаратистов

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12 полицейских погибли в результате теракта в полицейском участке города Раск на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на прокурора города Захедан (административный центр провинции Систан и Белуджистан) Мехди Шамсабади.

«12 полицейских погибли, семь человек получили ранения в результате теракта в полицейском участке в Раске», — заявил прокурор.

По словам сотрудника МВД Ирана Сейеда Маджида Мирахмади, нападение на участок произошло около двух часов ночи 15 декабря. Полицейским удалось оказать сопротивление, в результате чего террористы были вынуждены отступить. Несколько из них были убиты в перестрелке, одного боевика удалось задержать.

По данным Fars, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»).

В июле четверо вооруженных лиц напали на полицейский участок в Захедане — столице провинции, в которой произошло сегодняшнее нападение. Террористы подорвали ворота отделения с помощью гранат, а затем открыли огонь. В результате инцидента погибли шесть человек: четверо нападавших и двое полицейских. Тогда ответственность за атаку взяла та же организация «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которую власти Ирана считают террористической.

Провинция Систан и Белуджистан — одна из наименее развитых в Иране. Она расположена на юго-востоке страны и граничит с Афганистаном и Пакистаном. С 2012 года в ней действует сепаратистская организация «Джейш аль-Адль», наследник движения «Джундалла» («Солдаты Аллаха»). Участники группировки придерживаются идей салафизма — ответвления суннитского течения в исламе — и белуджского национализма и выступают за независимость региона. Численность группировки достигает тысячи человек. После начала в сентябре 2022 года в Иране массовых протестов из-за гибели 22-летней студентки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов, в стране резко возросла активность террористических группировок. Так, июльское нападение на полицейский участок в Захедане «Джейш аль-Адль» объясняла местью за гибель протестующих.