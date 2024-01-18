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Кто такие сармачары, из-за которых Иран и Пакистан обменялись ударами

Пакистан объяснил удары по Ирану борьбой с сепаратистами белуджа
Ракетные удары Пакистана и Ирана связаны с боевиками-сепаратистами народности белуджа. Во время создания Пакистана в 1947 году народ оказался разделен между новым государством, Ираном и Афганистаном

Кто такие сармачары, из-за которых Иран и Пакистан обменялись ударами
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Пакистан в ночь на 18 января нанес удары «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Пакистанский МИД заявил, что во время ударов убиты «несколько боевиков». Иран сообщил о семи погибших — трех женщинах и четырех детях, которые не были гражданами Ирана. Двумя днями ранее удары нанес Иран — по двум штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана.

Иран нанес ракетный удар по «Армии справедливости» в Пакистане
Политика
Фото:Irgc Official Webiste / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тегеран и Исламабад объясняют свои ракетные удары борьбой с боевиками-сепаратистами, базирующимися вдоль почти 900-километровой границы между двумя странами. Речь о представителях народности белуджа, которые в Пакистане проживают в основном в провинции Белуджистан, в Иране — в провинции Систан и Белуджистан, а также на юго-западе Афганистана, но требуют независимости для своего народа.

Конфликт тянется еще с возникновения Пакистана в 1947 году, когда значительная часть земель белуджа вошла в состав нового государства, а остальные оказались на территории соседних Ирана и Афганистана. Сепаратистские настроения подогревает то, что, будучи национальным меньшинством, белуджи нередко сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. Так, пакистанская провинция Белуджистан — одна самых крупных, но при этом наименее развитая и беднейшая в стране. Конфликт белуджей с властями Ирана также имеет религиозную окраску: белуджи исповедуют суннизм, тогда как большинство населения страны — шиизм.

Как обмен ракетными ударами Ирана и Пакистана связан с хуситами и США
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

Белуджские партизаны-националисты, борющиеся за независимый Белуджистан, называют себя «сармачарами» — это слово в том числе фигурирует в пресс-релизе МИД Пакистана, в котором сообщается об ударах по иранской территории. В регионе действует несколько белуджских группировок, таких как «Армия освобождения Белуджистана», «Белуджистанский освободительный фронт», «Национальная армия Белуджистана», «Республиканская армия Белуджистана» и другие.

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Так, 16 января Иран нанес ракетные удары по позициям движения «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), основанного в 2012 году и совершающего теракты против иранских властей. 15 декабря боевики группировки напали на полицейский участок на юго-востоке Ирана и убили 11 полицейских. Какая именно группировка стала целью ответных пакистанских ударов, в Исламабаде не уточнили.

Пакистан предупредил Иран о серьезных последствиях ракетного удара
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Валентина Шварцман
Иран Пакистан ракеты ракетные удары
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