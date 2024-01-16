Пакистан предупредил Иран о серьезных последствиях ракетного удара
В результате удара Ирана по территории Пакистана двое детей погибли и еще трое ранены, говорится в сообщении пакистанского МИДа. Тегеран ранее с помощью беспилотников и ракет атаковал штабы сепаратисткой группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») на территории Пакистана.
«Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — указали в министерстве.
Иранской стороне направлен решительный протест, в МИД вызван временный поверенный в делах Ирана, говорится в сообщении.
«Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что этот незаконный акт был совершен, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном», — добавили в министерстве.
Об ударе Ирана по штабам группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана вечером 16 января сообщили агентства Tasnim и IRNA. Press TV уточняло, что его наносил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») — салафитское движение, существующее с 2012 года и основанное членами «Джундаллы» («Солдаты Аллаха»), которая действовала в 2000-х годах. Обе группировки поддерживают белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, а также их стремление к независимости.
Силы «Джейш аль-Адль», базирующиеся в Пакистане, известны своими нападениями в Иране. В конце 2023 года они взяли на себя ответственность за теракт в Раске (город в провинции Систан и Белуджистан), в результате которого погибли 12 человек и еще семеро получили ранения. В середине января глава иранской полиции, генерал Ахмадреза Радан сообщил о задержании и аресте четырех основных участников атаки в Раске. Он назвал это «сокрушительным ударом» по «Джейш аль-Адль».
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