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Политика ,  
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Пакистан предупредил Иран о серьезных последствиях ракетного удара

МИД Пакистана предупредил Иран о серьезных последствиях после ракетного удара
Корпус стражей Исламской революции ранее нанес удар по штабам движения «Джейш аль-Адль», расположенным в Пакистане. Группировка поддерживает сепаратистов на юго-востоке Ирана. Исламабад выразил Тегерану решительный протест

В результате удара Ирана по территории Пакистана двое детей погибли и еще трое ранены, говорится в сообщении пакистанского МИДа. Тегеран ранее с помощью беспилотников и ракет атаковал штабы сепаратисткой группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») на территории Пакистана.

«Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — указали в министерстве.

Иранской стороне направлен решительный протест, в МИД вызван временный поверенный в делах Ирана, говорится в сообщении.

«Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что этот незаконный акт был совершен, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном», — добавили в министерстве.

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Об ударе Ирана по штабам группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана вечером 16 января сообщили агентства Tasnim и IRNA. Press TV уточняло, что его наносил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») — салафитское движение, существующее с 2012 года и основанное членами «Джундаллы» («Солдаты Аллаха»), которая действовала в 2000-х годах. Обе группировки поддерживают белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, а также их стремление к независимости.

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Силы «Джейш аль-Адль», базирующиеся в Пакистане, известны своими нападениями в Иране. В конце 2023 года они взяли на себя ответственность за теракт в Раске (город в провинции Систан и Белуджистан), в результате которого погибли 12 человек и еще семеро получили ранения.  В середине января глава иранской полиции, генерал Ахмадреза Радан сообщил о задержании и аресте четырех основных участников атаки в Раске. Он назвал это «сокрушительным ударом» по «Джейш аль-Адль».

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