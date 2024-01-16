Иран нанес ракетный удар по Пакистану

Иран нанес ракетные удары по двум штабам террористический группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана, передает агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента.

Объекты поражены ракетами и беспилотниками, отмечает агентство. Press TV уточняет, что удар наносился иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Целью иранского ракетного удара по Пакистану стали штабы «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»). Это сторонники белуджийских сепаратистов.

«Джаиш аль-Адль» существует с 2012 года, они придерживаются салафитского течения в суннитском исламе и ведут борьбу против действующего правительства Ирана, базируясь на пакистанской территории.

Силы «Джаиш аль-Адль» устраивали атаки на провинцию Систан и Белуджистан на востоке Ирана (граничит с Пакистаном и Афганистаном). В декабре они взяли на себя ответственность за теракт в полицейском участке в иранском городе Раск. Тогда погибли 12 сотрудников полиции, еще семь человек получили ранения.

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