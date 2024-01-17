Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар
МИД Пакистана объявил, что отзывает посла из Ирана в ответ на решение Тегерана нанести удар по пакистанской территории, сообщается на сайте министерства.
«Мы передали иранскому правительству, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана и что посол Ирана в Пакистане, который в настоящее время находится с визитом в Иране, может пока не возвращаться», — говорится в сообщении ведомства.
В Пакистане также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые были запланированы с Ираном в ближайшие дни.
«Неспровоцированное и вопиющее нарушение Ираном суверенитета Пакистана прошлой ночью является нарушением международного права, а также целей и принципов устава Организации Объединенных Наций», — заявили в министерстве, назвав атаки неприемлемыми и отметив, что Исламабад оставляет за собой право на ответные меры.
«Ответственность за последствия будет полностью лежать на Иране», — заключили в МИД Пакистана.
Агентство Tasnim 16 января сообщило об иранском ударе по двум штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») на территории Пакистана. Как уточняло Press TV, его нанес Корпус стражей исламской революции. По данным пакистанского МИДа, в результате ударов погибли двое детей, еще три человека получили ранения. В ведомстве выразили протест Тегерану.
Салафитское движение «Джейш аль-Адль» основали в 2012 году члены группировки «Джундалла» («Солдаты Аллаха»). Их представители поддерживают белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в том числе их стремление к независимости.
В конце 2023 года базирующиеся в Пакистане силы «Джейш аль-Адль» взяли на себя ответственность за теракт в Раске, жертвами которого стали 12 человек, еще семь получили ранения. Ранее глава иранской полиции генерал Ахмадреза Радан сообщил о задержании и аресте четырех основных участников этой атаки, назвав данное событие «сокрушительным ударом» по «Джейш аль-Адль».
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