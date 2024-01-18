Запад призвал не считать конфискацию активов России панацеей для Украины

В США предупредили, что конфискация активов России не станет панацеей для Киева

В США и ЕС призывают привлечь «массу юристов» и выработать механизм конфискации активов, который позволит избежать «дестабилизации мировой финансовой системы». Россия обещает ответные меры

Фото: Leah Millis / Reuters

Западные чиновники на Всемирном экономическом форуме в Давосе дали понять, что поддерживают идею конфискации российских активов на сумму $300 млрд и передачи их на помощь Украине, но считают необходимым выработать надежные юридические механизмы, сообщает Reuters.

Страны G7 обсуждают возможность конфискации, но некоторые члены группы обеспокоены последствиями такого шага, пишет агентство.

Специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер считает, что в первую очередь необходимо «задействовать массу юристов». «Никаких решений пока не принято. Если такое решение будет принято, оно в конечном итоге должно быть коллективным», — сказала она. Прицкер при этом призвала не думать, что конфискация активов, когда решение будет найдено, «будет иметь эффект панацеи». «Прилагаются реальные усилия, но мы далеки от завершения», — добавила представитель.

Об отсутствии у США юридической базы для конфискации активов говорила и министр финансов Джанет Йеллен. 9 января она отмечала, что Вашингтон обсуждает вопрос с другими членами G7, но пока решения нет. Йеллен сказала также, что необходимо оценить потенциальные последствия такого шага для международной роли доллара.

На выработке четкого механизма настаивают и в Европе, в частности, об этом заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо. Например, считает он, активы можно использовать «в качестве залога для привлечения средств для Украины». По словам премьера, Брюссель открыт для поиска законных оснований передачи средств Киеву, которые не будут «дестабилизировать мировую финансовую систему».

По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, Москва не ожидает от западных государств каких-либо шагов, «которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы» (цитата по «Интерфаксу»). Идея конфискации активов «постепенно обретает более конкретные контуры», но до ее реализации пока не дошло, отметил он. Россия готова к ответным мерам, предупредил замминистра.

Большая часть российских активов, замороженных из-за военных действий на Украине, находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд. В декабре прошлого года ЕК утвердила механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов для помощи Украине. 16 января в Бельгии сообщили о начатой в ЕС «технической работе» по реализации этого предложения. За несколько дней до этого Bloomberg сообщил, что Белый дом «в принципе» поддержал законопроект, позволяющий заморозить российские активы и передать их Киеву.

Власти России предупреждали, что такое решение будет иметь серьезные последствия. В Кремле отмечали, что у Москвы есть список активов других стран, которые могут быть подвергнуты конфискации в ответ на изъятие $300 млрд замороженных резервов ЦБ. Министр финансов Антон Силуанов также говорил о готовности Москвы к зеркальным мерам.

Bloomberg сообщал, что Россия готовится к судебным тяжбам из-за планов Запада. По данным агентства, российский Центробанк «сейчас близок к соглашению» с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае судебного разбирательства.