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Война санкций ,  
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Кремль предупредил США о подрыве доверия из-за закона об активах России

Песков назвал поддержку в США изъятия активов шагом к подрыву доверия инвесторов
Сюжет
Война санкций
Вашингтон, одобрив законопроект, позволяющий заморозить российские активы и передать их Киеву, сделал шаг к подрыву доверия инвесторов, заявил Песков. Он считает, что США хотят надавить на Европу, где хранится большинство резервов
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

США, поддерживая решение об изъятии активов России, хотят оказать давление на страны Европы, поскольку основные российские средства находятся именно там, сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев», — считает он.

Комментируя сообщение Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать замороженные активы на сумму около $300 млрд и направить их Украине, Песков заявил, что Вашингтон принял шаг в сторону подрыва международного финансового авторитета и доверия международных инвесторов. По словам пресс-секретаря, «речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности».

Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов
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Фото:Kevin Lamarque / Reuters

Песков предупредил, что решение будет иметь серьезные последствия. В декабре 2023 года он отмечал, что у России есть список активов других стран, которые могут быть подвергнуты конфискации в ответ на изъятие $300 млрд замороженных резервов ЦБ. Министр финансов Антон Силуанов также говорил о готовности Москвы к зеркальным мерам.

По данным Bloomberg и Reuters, вопрос конфискации или использования российских активов будет обсуждаться на встрече G7 в феврале, в преддверии второй годовщины полномасштабных военных действий. Вашингтон начал переговоры с союзниками на эту тему в декабре, передавала The New York Times. Financial Times в числе возможных вариантов называла признание союзников Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы, «пострадавшими» и «особо пострадавшими» от конфликта. Он предусматривает последующую передачу активов Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Кремль США российские активы
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