Кремль предупредил США о подрыве доверия из-за закона об активах России

Вашингтон, одобрив законопроект, позволяющий заморозить российские активы и передать их Киеву, сделал шаг к подрыву доверия инвесторов, заявил Песков. Он считает, что США хотят надавить на Европу, где хранится большинство резервов

США, поддерживая решение об изъятии активов России, хотят оказать давление на страны Европы, поскольку основные российские средства находятся именно там, сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев», — считает он.

Комментируя сообщение Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать замороженные активы на сумму около $300 млрд и направить их Украине, Песков заявил, что Вашингтон принял шаг в сторону подрыва международного финансового авторитета и доверия международных инвесторов. По словам пресс-секретаря, «речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности».

Песков предупредил, что решение будет иметь серьезные последствия. В декабре 2023 года он отмечал, что у России есть список активов других стран, которые могут быть подвергнуты конфискации в ответ на изъятие $300 млрд замороженных резервов ЦБ. Министр финансов Антон Силуанов также говорил о готовности Москвы к зеркальным мерам.

По данным Bloomberg и Reuters, вопрос конфискации или использования российских активов будет обсуждаться на встрече G7 в феврале, в преддверии второй годовщины полномасштабных военных действий. Вашингтон начал переговоры с союзниками на эту тему в декабре, передавала The New York Times. Financial Times в числе возможных вариантов называла признание союзников Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы, «пострадавшими» и «особо пострадавшими» от конфликта. Он предусматривает последующую передачу активов Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.