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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов

Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Согласно записке Совета нацбезопасности, он поддерживает конфискацию российских активов для направления их Украине, пишет Bloomberg. Москва указывала, что такие действия являются воровством и могут привести к разрыву дипотношений
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Совета национальной безопасности (СНБ) США «в принципе» поддержал законопроект, который позволит провести конфискацию российских активов для последующей передачи Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на ноябрьскую записку СНБ. Совет представляет собой консультативный орган при Белом доме.

«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины», — говорится в документе.

То, что СНБ поддерживает подобные меры, Bloomberg подтвердил неназванный высокопоставленный чиновник. Еще один источник агентства рассказал, что вопрос конфискации или использования российских активов в иной форме будут обсуждать на встрече G7 незадолго до второй годовщины начала военного конфликта на Украине.

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В декабре The New York Times писала, что США начали срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов Центробанка России (около $300 млрд) для помощи «военным усилиям Украины» на фоне ослабления финансовой поддержки. Вашингтон осенью не смог согласовать выделение средств для военной помощи Киеву, Байден предлагал направить на эти цели $61 млрд.

Financial Times (FT) в качестве одного из возможных методов легализации конфискации называла ее проведение государствами, «пострадавшими» и «особо пострадавшими» от конфликта. Предполагается, что среди таких государств будут союзники Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы.

Также газета писала, что США предложили рабочим группам в рамках «Большой семерки» изучить способы конфискации замороженных российских активов. Однако Германия, Франция и Италия озвучили некоторые возражения и сочли необходимым тщательно изучить законность конфискаций российских активов до того, как решение будет принято. В ЕС в качестве варианта действий с российскими активами рассматривается изъятие инвестиционной прибыли от них.

В МИД России отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к активам страны, будут представлять собой «воровство российского имущества». Также ведомство допускало, что конфискация США активов России может привести к разрыву дипломатических отношений между государствами. Кремль отмечал, что Россия может прибегнуть к ответным мерам.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
конфискация США российские активы
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