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Министр экономики Украины предложила добавить в зерновую сделку сталь

Министр экономики Украины: Киев хотел бы расширить зерновую сделку за счет стали
Украина хотела бы расширить зерновую сделку за счет соглашения об экспорте стали. Это позволит восстановить экономику страны, сильно пострадавшую от конфликта с Россией, пояснила Юлия Свириденко
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украина хочет расширить соглашение об экспорте зерна с ООН, включив в него поставки стали, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от конфликта с Россией, заявила на международном экономическом форуме в Давосе министр экономики республики Юлия Свириденко, передает Bloomberg.

«Для нас важно добавить [в сделку] больше портов, чтобы увеличить объемы экспорта», — сказала Свириденко.

Министр сообщила, что ВВП страны упал на 30% после начала спецоперации, что меньше, чем первоначальный прогноз — минус 50%. И этот показатель может вырасти в этом году всего на 3%, если Россия уйдет и откроются морские порты. «Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но со стратегической точки зрения нам нужно открыть морские порты, — сказала Свириденко. — Речь идет не только о сельском хозяйстве, речь идет о стали».

Как сообщил «Коммерсантъ», производители железорудного сырья в 2022 году испытывают проблемы с вывозом продукции не только на Украине, но и в России — из-за усложнения логистики после начала специальной операции. Для вывоза российской руды в Китай придется строить глубоководные порты на юге России, что сделает такой экспорт более рентабельным.

О том, что Украина хотела бы распространить зерновую сделку на другие категории товаров, еще в августе говорил заместитель Свириденко и торговый представитель страны Тарас Качка. «Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?» — пояснил политик.

Международные соглашения об экспорте зерна с Украины по Черному морю при посредничестве Турции и ООН Киев и Москва подписали в июле 2022 года, причем каждая из стран подписывала отдельные соглашения. Стороны договорились создать безопасный морской коридор для прохода коммерческих судов с зерном из украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. В рамках сделки Москва гарантирует безопасное продвижение украинских судов, а Турция проводит инспекцию и проверяет наличие на этих судах вооружения. Вторая часть сделки касалась снятия ограничений с экспорта российской продукции — зерна, удобрений и т.д. Предполагалось, что зерно, которое отправляет морем Украина, будет направляться в беднейшие страны мира. В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «нагло обманули» международную общественность и африканские страны, так как основной объем вывезенного с Украины зерна отправлялся не беднейшим странам, а в Европу.

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В ноябре стороны объявили, что продлят соглашение до марта 2023 года. Однако уже в декабре МИД России заявил, что прогресс в исполнении меморандума России и ООН насчет поставок российского продовольствия на мировые рынки отсутствует и российские производители и экспортеры сельхозпродукции продолжают «сталкиваться с блокированием банковских платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты». В ноябре в ООН говорили, что работа по устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции ведется.

В декабре, отчитываясь о результатах действия соглашения, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что около 50% вывезенной с Украины по зерновому коридору агропромышленной продукции доставили в Европу, а в страны Африки — 12%.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Зерновая сделка Украина сталь
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