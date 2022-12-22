МИД: прогресса в исполнении меморандума России и ООН по продовольствию нет

МИД заявил о невыполнении меморандума России и ООН об экспорте зерна

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Прогресс в исполнении меморандума между Россией и ООН по поставкам российского продовольствия на мировые рынки отсутствует, говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел.

«Констатируем, что до сих пор реального прогресса в реализации меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта нет», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что российские производители и поставщики сельхозпродукции продолжают «сталкиваться с блокированием банковских платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты». Министерство обвинило США, Евросоюз и Великобританию в том, что нуждающиеся страны страдают от физического отсутствия доступного продовольствия и удобрений.

Меморандум «о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» Россия и ООН подписали в сентябре. В нем говорится, что Москва продолжит поставки сельхозпродукции, а всемирная организация будет прилагать усилия к обеспечению этих поставок.

В июле Россия и Украина отдельно друг от друга заключили с Турцией и ООН соглашение об экспорте сельхозпродукции, которое включало две части. Одна касалась вывоза зерна из украинских портов через безопасный морской коридор в Черном море, другая — снятия ограничений с экспорта российской продукции — зерна, удобрений и т.д.

«Украинская» часть сделки реализуется, в ноябре действие договоренностей продлили до марта следующего года. Однако, как не раз отмечала Москва, вторая часть соглашения не выполняется.

Прогрессом в этом вопросе стала отправка из Нидерландов в Малави (Африка) 20 тыс. т удобрений в конце ноября. Тогда же ООН поблагодарила Россию за безвозмездную передачу 260 тыс. т удобрений, задержанных в европейских портах, для гуманитарных нужд.

В МИДе отметили, что безвозмездная передача удобрений из России беднейшим странам продвигается «с трудом и проволочками», в частности, поставкам препятствуют в Бельгии, Эстонии и Латвии.