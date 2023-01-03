Киев обвинил Россию в задержках проверок судов по зерновой сделке

На Украине заявляют, что одно судно ожидает прохода через проливы с ноября. Россия неоднократно указывала, что сделка работает неполноценно — российские суда с удобрениями и зерном по-прежнему подпадают под ограничения

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Администрация морских портов Украины (АМПУ) опубликовала в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) сообщение, в котором обвинила Россию в создании длинной очереди судов, которые двигаются по «зерновому коридору».

В сообщении утверждается, что Москва «тормозит проведение инспекций судов, из-за чего им приходится ждать своей очереди в среднем месяц». При этом в АМПУ привели в пример балкер T-Med с пшеницей на борту, который не может преодолеть черноморские проливы с ноября.

По данным украинского ведомства, в общей сложности инспекции ожидают 94 судна, 25 из которых загружены агропродукцией.

РБК направил запросы в МИД и Минобороны России.

В конце октября в создании искусственной очереди на входе в проливы Россию обвинял Владимир Зеленский. Тогда, по его словам, очередь составляла 150 судов.

Зерновая сделка, заключенная в июле по отдельности Россией и Украиной с Турцией и ООН, включала в себя две части. Первая касалась безопасного вывоза зерна из украинских портов по Черному морю, вторая — снятия ограничений с экспорта российской продукции — зерна, удобрений и пр.

В Москве не раз указывали, что сделка действует плохо: Украину корабли покидают, а вторая часть сделки не работает. Как отметил в конце декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пока удалось добиться отправки только одного судна с российскими удобрениями. В конце ноября оно вышло из Нидерландов, 20 тыс. т удобрений направили в африканское государство Малави.