Минтранс Турции: около 50% вывезенной из Украины агропродукции доставили в Европу

В Турции заявили, что 45% вывезенного из Украины зерна доставили в Европу

Всего по «зерновому коридору» вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции, с 1 августа по 25 декабря из портов Украины вышли 585 сухогрузов, сообщило Минтранс Турции

Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Около 50% вывезенной с Украины по «зерновому коридору» агропродукции доставили в страны Европы, в страны Африки — 12%. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Anadolu.

«В Турцию поставили 15% всей вывезенной по «зерновому коридору» продукции. В страны Африки отправили 12%, Азии — 29%, Европы — 44%», — сказал он.

Всего по «зерновому коридору» вывезли 15 млн 80 тыс. тонн 13 разновидностей агропродукции. Из портов Украины с 1 августа по 25 декабря вышли 585 сухогрузов, в Турцию прибыл 171 сухогруз.

В июле Россия и Украина отдельно друг от друга заключили с Турцией и ООН соглашение об экспорте сельхозпродукции, которое включало две части. Одна касалась вывоза зерна из украинских портов через безопасный морской коридор в Черном море, другая — снятия ограничений с экспорта российской продукции — зерна, удобрений.

«Украинская» часть сделки реализуется, однако, как не раз отмечала Москва, вторая часть соглашения не выполняется.

Президент России Владимир Путин также раскритиковал ход вывоза сельхозпродукции с Украины. Выступая на Восточном экономическом форуме, он заявил, что западные государства «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с зерновой сделкой, поскольку большая часть продукции идет в Европу.

По его словам, на 9 октября только два из 87 кораблей, груженных зерном, отплыли в беднейшие страны — это около 3% от общего числа продукции.

В октябре Москва объявила о выходе из соглашения, объяснив решение атакой украинских беспилотников на российские суда в Севастополе, которые обеспечивали безопасность зернового коридора. Спустя несколько дней Россия вернулась в сделку: в МИДе пояснили, что Украина предоставила четкие гарантии, что подобные атаки не повторятся. В Киеве заявили, что не брали на себя новых обязательств.

Действие сделки должно было прекратиться 19 ноября, но в четверг стороны сообщили о ее продлении на 120 дней.