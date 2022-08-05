Украинский замминистра захотел расширить сделку по зерну на другие товары

Тарас Качка (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Соглашение по вывозу зерна с Украины можно было бы распространить на другие категории товаров, считает замминистра экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка. Об этом он заявил Financial Times.

«Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?» — рассуждает политик.

Украина и Россия подписали международные соглашения об экспорте зерна при посредничестве Турции и ООН 22 июля, каждая из стран подписывала отдельные соглашения. Стороны договорились о создании безопасного морского коридора для прохода коммерческих судов с зерном из украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. В рамках сделки Москва гарантирует безопасное продвижение украинских судов, а Турция проводит инспекцию и проверяет наличие на судах вооружения.

Razoni, первый сухогруз с украинским зерном, отправился из Одессы утром 1 августа. Вечером 2 августа он прибыл в Стамбул, где прошел досмотр: его проверяли на наличие оружия и боеприпасов. Сухогруз следовал под флагом Сьерра-Леоне в Ливан, он привез 26 тыс. т кукурузы.

Еще три сухогруза — Navistar, Rojen и Polarnet — покинули украинские порты утром 5 августа. Navistar вышел из Одессы под флагом Панамы, он везет 33 тыс. т кукурузы. Rojen отправился из Черноморска в Великобританию, на борту этого судна 13 тыс. т кукурузы. Сухогруз Polarnet также вышел из Черноморска. Судно с 12 тыс. т кукурузы передвигается под турецким флагом, оно следует в порт Карасу. Все суда пройдут досмотр в порту Стамбула.