Welt узнала о тайных поставках боеприпасов Украине из Болгарии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Дилеры привезли в Россию китайский минивэн за ₽8,3 млн Авто, 11:52
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 11:52
Крушение вертолета рядом с детсадом в Киевской области. Фоторепортаж Политика, 11:51 
Компания Ченнинга Татума снимет ремейк «Привидения» с Мур и Суэйзи Life, 11:49
Лавров исключил переговоры с Зеленским Политика, 11:45
Курс токена Rocket Pool вырос на 32% после новости о листинге на Binance Крипто, 11:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Семь HR-трендов 2023 года, которые меняют работу в компаниях Pro, 11:39
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:35
Байден встал на колено во время фотосессии с чемпионами НБА Спорт, 11:35
В Броварах на Украине вертолет с министром упал у детского сада. Видео Общество, 11:32
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 11:28
Надаль заявил о планах завершить карьеру после провала на Australian Open Спорт, 11:25
Сбежавшего из воинской части с оружием военного убили в Липецкой области Общество, 11:24
Военная операция на Украине ,  
0 

Welt узнала о тайных поставках боеприпасов Украине из Болгарии

Welt: Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы и дизельное топливо
Официально Болгария не передавала Киеву вооружение и боеприпасы, но после переговоров в апреле 2022 года согласилась наладить поставки через посредников. В начале спецоперации страна обеспечивала около трети потребностей ВСУ
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Болгария поставляла Украине боеприпасы и дизельное топливо, когда публично власти страны еще не объявляли о военной помощи Киеву, выяснило немецкое издание Welt.

По данным его источников, в течение российской спецоперации были периоды, когда Болгария обеспечивала треть нужд украинской армии, а в апреле—августе страна передала Киеву до 40% от необходимого объема дизельного топлива.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил изданию, что София неофициально помогала Киеву. «[Тогдашний премьер-министр Болгарии] Кирил Петков продемонстрировал принципиальность, и я всегда буду благодарен ему за использование политических навыков для поиска решения», — сказал глава МИДа. По его словам, Петков решил помочь Украине несмотря на то, что некоторые другие болгарские политики не хотели этого делать.

В апреле Кулеба посетил Софию. «Мы знали, что на болгарских складах было много необходимого оружия, поэтому президент [Владимир] Зеленский отправил меня, чтобы я использовал дипломатические средства для обеспечения нужных материалов», — рассказывает министр. При этом в заявлении Кулебы о переговорах о поставках оружия ничего не говорилось.

Петков подтвердил, что правительство после этого дало разрешение на экспорт — не напрямую на Украину, а компаниям-посредникам. Он подчеркнул, что речь идет не о прямой помощи от болгарского правительства, а скорее о том, чтобы «украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность предоставлять необходимое от болгарских поставщиков». «По нашим подсчетам, около трети боеприпасов, в которых нуждалась украинская армия, на начальных этапах войны пришло из Болгарии», — сказал бывший премьер. Летом 2022 года его правительству был объявлен вотум недоверия, он ушел в отставку.

Против военной помощи Украине выступали президент Болгарии Румен Радев и социалистическая партия. В декабре 2022 года болгарский парламент ратифицировал соглашение о передаче Киеву оружия, техники и боеприпасов, а в конце месяца минобороны страны начало поставлять Украине вооружения. Радев, комментируя решение, назвал парламентариев «разжигателями войны».

Читайте на РБК Pro
Семь HR-трендов 2023 года, которые меняют работу в компаниях
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать
Рынок труда снова тряхнуло: какие топ-менеджеры теперь в цене
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой

В январе этого года Bloomberg сообщило, что Украине передали 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии. Болгарское минобороны опровергло эту информацию.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Болгария Украина поставки оружия военная помощь
Материалы по теме
Минобороны Болгарии опровергло данные о продаже Су-25 для Украины
Политика
Болгарский посол сообщил, что Lufthansa назвала его страну частью России
Политика
Австрия выступила против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгену
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter