Welt узнала о тайных поставках боеприпасов Украине из Болгарии

Официально Болгария не передавала Киеву вооружение и боеприпасы, но после переговоров в апреле 2022 года согласилась наладить поставки через посредников. В начале спецоперации страна обеспечивала около трети потребностей ВСУ

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Болгария поставляла Украине боеприпасы и дизельное топливо, когда публично власти страны еще не объявляли о военной помощи Киеву, выяснило немецкое издание Welt.

По данным его источников, в течение российской спецоперации были периоды, когда Болгария обеспечивала треть нужд украинской армии, а в апреле—августе страна передала Киеву до 40% от необходимого объема дизельного топлива.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил изданию, что София неофициально помогала Киеву. «[Тогдашний премьер-министр Болгарии] Кирил Петков продемонстрировал принципиальность, и я всегда буду благодарен ему за использование политических навыков для поиска решения», — сказал глава МИДа. По его словам, Петков решил помочь Украине несмотря на то, что некоторые другие болгарские политики не хотели этого делать.

В апреле Кулеба посетил Софию. «Мы знали, что на болгарских складах было много необходимого оружия, поэтому президент [Владимир] Зеленский отправил меня, чтобы я использовал дипломатические средства для обеспечения нужных материалов», — рассказывает министр. При этом в заявлении Кулебы о переговорах о поставках оружия ничего не говорилось.

Петков подтвердил, что правительство после этого дало разрешение на экспорт — не напрямую на Украину, а компаниям-посредникам. Он подчеркнул, что речь идет не о прямой помощи от болгарского правительства, а скорее о том, чтобы «украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность предоставлять необходимое от болгарских поставщиков». «По нашим подсчетам, около трети боеприпасов, в которых нуждалась украинская армия, на начальных этапах войны пришло из Болгарии», — сказал бывший премьер. Летом 2022 года его правительству был объявлен вотум недоверия, он ушел в отставку.

Против военной помощи Украине выступали президент Болгарии Румен Радев и социалистическая партия. В декабре 2022 года болгарский парламент ратифицировал соглашение о передаче Киеву оружия, техники и боеприпасов, а в конце месяца минобороны страны начало поставлять Украине вооружения. Радев, комментируя решение, назвал парламентариев «разжигателями войны».

В январе этого года Bloomberg сообщило, что Украине передали 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии. Болгарское минобороны опровергло эту информацию.