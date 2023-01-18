Как прошел спор России и ее оппонентов в ООН при участии священника

Совет Безопасности ООН по инициативе России обсудил положение Украинской православной церкви. Украинская церковь призывала Москву не выступать от ее имени. С какими проблемами сталкивается УПЦ, разбирался РБК

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Положение украинской церкви обсудили без нее

17 января по запросу России прошло заседание Совета Безопасности ООН. Общей темой стала ситуация с правами человека на Украине (трансляция велась на YouTube-канале ООН). Как сообщил ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, запрос Москвы был связан с «непрекращающимися преследованиями на Украине инакомыслящих и оппозиции» — в частности, с ситуацией вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). В качестве докладчика российская сторона пригласила представителя Русской православной церкви — по видеосвязи перед членами совета выступил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Его выступление было первым в истории Совбеза ООН выступлением митрополита РПЦ.

Представители Украинской православной церкви во встрече участия не принимали. Накануне заседания УПЦ призвала Россию не выступать от ее имени на международных площадках. Там сообщили, что не обращались «ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение» на Украину. «Также мы не уполномочили никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН», — заявили в УПЦ, подчеркнув, что РПЦ «не имеет к ней никакого отношения». Организация также обратилась к руководству Украины, попросив его «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны», «чтобы не давать повода государству-агрессору использовать религиозную политику <…> в собственных интересах».

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский неприглашение на заседание представителя УПЦ в беседе с РБК объяснил текущей ситуацией на Украине. «Мы понимаем, какому риску подвергнется любой представитель УПЦ, который согласится выступить на нашем заседании, — сказал дипломат. — Делаем поправку на ситуацию на Украине и при анализе распространенного от имени УПЦ заявления».

Какие нарушения выявили Россия и ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя в выступлении заявил, что речь идет «не о сугубо церковных делах», «формирование [на Украине] по-настоящему авторитарного, деспотичного режима» мешает установлению мира в стране. «После начала СВО (специальная военная операция. — РБК) России на Украине формирование диктатуры [президента Владимира] Зеленского там пошло поистине ударными темпами, — заявил Небензя. — Со ссылками на необходимость борьбы с сепаратизмом и «пропагандой Кремля» преследовались политические оппоненты, независимые журналисты и медиакомпании, неугодные властям члены общественных организаций».

Выступивший в начале заседания митрополит Волоколамский Антоний обвинил украинские власти в том, что они применяют санкции к «духовным лицам исключительно одной конкретной конфессии, тогда как ст. 24 Конституции Украины прямо запрещает привилегии или ограничения прав граждан Украины по признакам их религиозных убеждений». «Только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви. При этом юридическая регистрация ее новых общин полностью блокирована», — заявил иерарх.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) и Православной церковью Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 году как результат слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. После этого часть приходов перешла от УПЦ МП в ПЦУ.

Украинская православная церковь входит в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии, возглавляет ее митрополит Онуфрий. 27 сентября 2022 года участники собора Украинской православной церкви объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Они осудили военные действия на Украине как нарушение заповеди «Не убий» и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла, который одобрил специальную военную операцию.

Помощник генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Кегрис в своем выступлении тоже выразила обеспокоенность некоторыми действиями украинских властей. Обыски Службы безопасности Украины в помещениях и храмах Украинской православной церкви представитель ООН назвала «тревожными событиями». По ее данным, как минимум трем священнослужителям предъявлены уголовные обвинения, в том числе за государственную измену и отрицание «вооруженной агрессии». «Мы призываем украинские власти обеспечить, чтобы любые подобные обыски в помещениях и местах отправления культа проводились в полном соответствии с международным правом», — заявила Брандс Кегрис.

Тезисы российского постпреда другие участники заседания восприняли сдержанно. Некоторые дипломаты — как, например, представители ОАЭ и Китая — заявили о необходимости обеспечивать мирное сосуществование различных конфессий и уважать право на свободу вероисповедания. «Политизация религии — еще одно последствие, которое конфликт несет социальной ткани страны», — заявил представитель ОАЭ Мохаммед Исса Абушахаб. Представитель Франции Никола де Ривьер назвал встречу Совбеза еще одним примером «циничной дезинформационной стратегии Российской Федерации».

Многие в выступлениях сконцентрировались на трагедии в Днепре, где 14 января в результате обрушения части многоэтажки из-за попадания ракеты, по данным украинской стороны, погибли более 40 человек. Украина и западные страны утверждают, что это произошло из-за российского ракетного удара; Москва эти обвинения отвергает и увязывает обрушение с работой украинской ПВО.

Что происходит с УПЦ на Украине

С октября 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в зданиях ПЦУ. С проверкой приходили к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии, которого обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позже обыски прошли в помещениях Александрийской, Черновицко-Буковинской, Светлогорской и других епархий. Как сообщили в СБУ, в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», которая предназначена для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах. 10 декабря обыски прошли в 14 храмах в Харьковской области, а 29 декабря СБУ провела рейды в Днепропетровской и Хмельницкой областях. В конце 2022 года врио председателя СБУ Василий Малюк сообщил, что в отношении священников УПЦ МП на Украине возбуждено более 50 уголовных дел.

Эти шаги критикуют не только в Москве, но и в Киеве. Так, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (покинул этот пост 17 января) в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» назвал политику в отношении УПЦ неразумной. По его мнению, сейчас есть большая разница между тем, чтобы «постепенно перетягивать» последователей УПЦ на свою сторону и «одновременно жестко репрессировать тех, кто причиняет вред Украине», и «огульно записать миллионов шесть» граждан, которые туда ходят, «в российских агентов и сволочей». «Мы же хотим быть нормальной страной, не хотим быть идиотами в угоду очень примитивной технологии раскола», — сказал Арестович.

«[Бывший президент] Петр Порошенко говорил, что для полного суверенитета важны три фактора: армия, язык и церковь. То, что ПЦУ получила статус автокефалии, он считал своим достижением, — напомнил в беседе с РБК глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — После начала спецоперации, учитывая ту позицию, которую в ее отношении занял Московский патриархат, священников УПЦ стали воспринимать как агентов влияния России. В условиях военного времени эти подозрения крайне обострены, поэтому сейчас происходит то, что происходит».

При этом вопрос религиозной терпимости — одна из важных тем для международных организаций, продолжает эксперт, и, вероятно, сейчас российская дипломатия хочет на этом сыграть. «Эти обсуждения носят очень политизированный характер. Россию будут обвинять в том, что спецоперация создает проблемы для верующих, и поэтому Россия должна взять на себя ответственность за происходящее, даже если поводом для такого обсуждения стали какие-то эксцессы с украинской стороны», — отмечает Кортунов. По его оценке, с обеих сторон в отношении УПЦ существует много мифологии — на Украине бытует мнение, что ее священнослужители продвигают российскую повестку дня; но это неверно, поскольку подавляющее большинство священнослужителей родились и выросли там, где они служат. «К сожалению, страдают люди, которые к конфликту не причастны. И то, что разговор ведут не они, а представители Московского патриархата, указывает на сложность и неоднозначность этой ситуации», — резюмировал эксперт.

Выступая на международных площадках, Москва стремится использовать все эпизоды, которые указывали бы на отсутствие элементарных прав и свобод на Украине, считает научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Так она пытается привлечь внимание к тем шагам украинской власти, которые идут вразрез с общепринятыми принципами — в частности, с темой религиозных свобод, — отметил в беседе с РБК эксперт. — Что касается УПЦ, то они находятся в очень сложном положении. С одной стороны, настаивают на своем каноническом статусе, который подразумевает, что они находятся в некотором симбиозе с РПЦ; а с другой — пытаются показать, что с Москвой они никак не связаны. В итоге чем больше Россия будет ставить вопрос о защите УПЦ, тем больше обвинений в их адрес будет внутри Украины».