Как делят прихожан православные церкви Украины. Инфографика

Парламент Украины призвал к санкциям против патриарха Кирилла, а Украинская православная церковь заявила о независимости от РПЦ. Что представляют собой православные церкви Украины — в инфографике РБК

С начала российской специальной операции на Украине одной из обсуждаемых тем стало положение Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая до сих пор остается самой многочисленной в стране по количеству культовых объектов и приходов. Позиции церкви стали ослабевать после присоединения Крыма, в 2018 году на Украине начался процесс формирования автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ; в нее вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь), а в начале 2019 года новая церковь получила томос от Константинопольского патриарха Варфоломея, что породило раскол между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. Тогда же начался процесс перехода приходов УПЦ МП и их вхождения в новую церковь.

С начала спецоперации, как сообщает Би-би-си, этот процесс продолжился — перейти в ПЦУ могли уже до 400 приходов, а украинские законодатели начали обсуждать санкции в отношении иерархов Русской православной церкви. УПЦ и РПЦ разошлись и в оценках происходящих событий. Киевская церковь осудила позицию РПЦ и патриарха Кирилла, назвав военные действия «каиновым грехом».

31 мая парламент поддержал обращение к Совету национальной безопасности с предложением ввести санкции против патриарха Кирилла и других высокопоставленных представителей РПЦ. Список предлагаемых ими ограничительных мер состоит из 19 пунктов, включая блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет «пользования радиочастотным ресурсом Украины», ограничение выдачи наличных по платежным картам, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, отказ в предоставлении виз, аннулирование официальных визитов, лишение госнаград.

Как именно эти санкции отразятся на положении Украинской православной церкви, пока неизвестно. В 2019 году, когда в ходе украинской общественной дискуссии активно обсуждалась возможность изъятия собственности церкви, в том числе знаменитых лавр — Киево-Печерской и Почаевской, РБК выяснил, что большинство таких объектов находятся в государственной собственности Украины, а церкви передаются по договорам пользования.