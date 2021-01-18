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Минтранс назвал фейком «расследование» о селфи стюардесс с Навальным

В пресс-службе ведомства заявили, что у главы Минтранса нет полномочий инициировать служебные проверки в коммерческих структурах, поэтому данные о начавшемся расследовании являются недостоверными

Запись в facebook пользователя Елизавета Антонова

Глава Минтранса Виталий Савельев не поручал проводить расследование из-за селфи бортпроводниц рейса «Победы», которым в Россию из Германии прибыл оппозиционер Алексей Навальный,. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

«Информация не соответствует действительности. Это фейк. У министра транспорта нет полномочий давать поручение о служебной проверке в коммерческой структуре», — сообщили РБК.

Ранее о поручении министра провести служебное расследование сообщил Telegram-канал «Brief @ Незыгарь», источник информации указан не был. Фотография, на которой Навальный делает селфи с бортпроводницами рейса «Победы», появилась в Сети после приземления самолета в Москве. Представитель «Аэрофлота» (материнская компания «Победы») отказался прокомментировать РБК публикацию в Telegram.

В Петербурге начались задержания за пикеты в поддержку Навального
Политика
Фото:teamnavalny_spb / Twitter

Навального задержали в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево вечером 17 января. Туда он прибыл из Германии, где с августа проходил лечение. ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушении испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому его приговорили условно. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Навальный должен был два раза в месяц отмечаться в органах ФСИН. Срок, в течение которого политик обязан был регистрироваться, закончился 30 декабря 2020 года. 28 декабря Навального объявили в розыск по этому делу.

18 января во 2-м отделе управления МВД по Химкам прошло выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое требовало арестовать Навального на 30 суток — до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». В МВД объяснили проведение заседания суда в отделении полиции тем, что у Навального «отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию».

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Суд по отмене условного срока Навального перенесли на февраль
Политика
Алексей Навальный

В итоге суд арестовал оппозиционера на 30 суток. Его защита заявила, что намерена обжаловать приговор. Симоновский суд Москвы перенес с 29 января на 2 февраля рассмотрение ходатайства об отмене условного наказания Навальному. До этого дня он будет находиться под стражей.

Авторы
Тимофей Дзядко, Виктория Полякова, Михаил Юшков
Минтранс Алексей Навальный Победа Виталий Савельев
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