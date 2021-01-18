Минтранс назвал фейком «расследование» о селфи стюардесс с Навальным

В пресс-службе ведомства заявили, что у главы Минтранса нет полномочий инициировать служебные проверки в коммерческих структурах, поэтому данные о начавшемся расследовании являются недостоверными

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Глава Минтранса Виталий Савельев не поручал проводить расследование из-за селфи бортпроводниц рейса «Победы», которым в Россию из Германии прибыл оппозиционер Алексей Навальный,. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

«Информация не соответствует действительности. Это фейк. У министра транспорта нет полномочий давать поручение о служебной проверке в коммерческой структуре», — сообщили РБК.

Ранее о поручении министра провести служебное расследование сообщил Telegram-канал «Brief @ Незыгарь», источник информации указан не был. Фотография, на которой Навальный делает селфи с бортпроводницами рейса «Победы», появилась в Сети после приземления самолета в Москве. Представитель «Аэрофлота» (материнская компания «Победы») отказался прокомментировать РБК публикацию в Telegram.