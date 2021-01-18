В Белоруссии потребовали объявить экс-министра в международный розыск

Павел Латушко был послом Белоруссии в Польше, во Франции, Испании и Португалии, занимал должность министра культуры. В марте 2019 года был назначен директором Национального академического театра имени Янки Купалы. В августе 2020 года Латушко уволили, после того как он поддержал протестующих против президента Александра Лукашенко.

После того как Латушко вошел в президиум координационного совета оппозиции, Лукашенко заявил, что бывший министр пересек красную линию и ответит по закону. В сентябре Латушко был лишен ранга посла. С того же месяца он находится за границей.

Дело в отношении Латушко по ч. 1 ст. 361-1 УК (о создании экстремистского формирования) было заведено в декабре 2020 года. Его фигурантами также стали лидер оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская и другие члены КС, в том числе Мария Колесникова и Ольга Ковалькова.

Первое дело против членов совета о призывах к действиям, направленным на причинение вреда безопасности страны, было заведено в августе, в его рамках арестовали Колесникову и Максима Знака. Другие члены КС находятся за границей, передавало reform.by.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан 14 августа. Тихановская заявила, что это решение было принято в связи «с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности» в республике. После заведения уголовных дел член КС, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич сообщила о создании нового совета, имена участников которого в целях безопасности держатся в тайне.