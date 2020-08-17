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Экс-министр культуры Белоруссии потерял работу после поддержки протестов

Павел Латушко
Павел Латушко (Фото: kupalauski.by / Facebook)

Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко уволен с поста директора Купаловского театра, сообщило издание Tut.by со ссылкой на пресс-службу театра. Незадолго до этого он выступил в поддержку протестующих против действующего президента Александра Лукашенко.

Изданию сообщили, что с Латушко был досрочно прекращен трудовой договор по ст. 259 Трудового кодекса. Согласно данной статье, собственник имеет право досрочно расторгнуть договор с руководителем организации. Согласно информации на сайте Минкультуры, театр находится в его ведении.

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Актеры совместно со старшим режиссером Николаем Пинигиным записали видеообращение, в котором заявили о своей готовности защищать Латушко и любого другого сотрудника. В пресс-службе театра также сообщили, что они готовы уволиться в знак солидарности с директором.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. В ночь на 10 августа мирные шествия переросли в столкновения с силовиками. Более 7 тыс. человек задержаны с 9 по 13 августа. Генпрокуратура Белоруссии 17 августа сообщила, что практически все задержанные освобождены.

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Днем 13 августа купаловская труппа объявила о забастовке. Коллектив театра выступил с требованием прекратить насилие в отношении протестующих и провести повторный пересчет голосов. На следующий день после обращения Павел Латушко также выступил в поддержку протестующих. Видео его обращения опубликовал Telegram-канал «Беларусь Сейчас». По данным Tut.by, 14 августа его вызвали в Министерство культуры, однако, с какой целью, издание не уточняет.

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С 2002 по 2008 год Павел Латушко являлся послом Белоруссии в Польше, а в 2009-м возглавил Министерство культуры республики. В 2012 году он оставил свой пост и стал белорусским послом во Франции. Руководителем Купаловского театра Латушко назначили в 2019 году.

Теги: Белоруссия, протесты
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