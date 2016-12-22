ЦИК предупредила о «бессовестно врущих» листовках о «выборах Путина»

В Центризбиркоме призвали избирателей быть бдительными из-за листовок, на которых содержится «поддельный» призыв от Эллы Памфиловой участвовать в «выборах Путина». Схожие листовки накануне призвал распространять Алексей Навальный

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Центральная избирательная комиссия предупредила в Twitter, что «в подъездах, местах массового скопления людей» и интернете появились листовки, в которых содержатся «поддельные приглашения» на выборы от лица председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Комиссия не имеет никакого отношения к ним, говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается изображением такой листовки. На ней написано, что Памфилова приглашает избирателей «на выборы Владимира Владимировича Путина» и что ЦИК решила «не допускать к участию никого из его конкурентов». «Ваше участие в выборах — главный залог обогащения Владимира Владимировича Путина и его окружения еще как минимум на шесть лет», — говорится в листовке.

Поверх изображения листовки ЦИК разместила надпись: «Бессовестно врут!»

Листовку с аналогичным текстом накануне призвал своих сторонников распространять глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, которому ЦИК ранее отказала в регистрации кандидатом на выборах президента. На YouTube-канале Навального опубликовано видео, в котором он рассказывает о разнице в формировании своего избирательного счета и избирательного счета Владимира Путина. Листовка, о которой говорит ЦИК, показана на видео на отметке 7:44, в описании к ролику приведена ссылка на листовку с аналогичным текстом.

25 декабря 2017 года Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы для выдвижения Навального кандидатом на выборах. Причиной стала непогашенная судимость главы ФБК по «делу «Кировлеса». Памфилова сказала Навальному, что его участие в выборах было бы в интересах Центризбиркома и что к поданным для регистрации кандидата документам у комиссии претензий нет.

Навальный после этого призвал своих сторонников к «забастовке избирателей», призвав их не голосовать, но следить за нарушениями в день голосования. Также он анонсировал шествия и митинги по всей России 28 января в поддержку этой кампании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти проверят призывы Навального на соответствие действующему законодательству. Владимир Путин, комментируя недопуск Навального и негативную реакцию на это властей США, сказал, что глава ФБК — тот, «кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и видеть в руководстве страны», но «прокололись». Имени главы ФБК президент не назвал, но фразу произнес в ответ на вопрос о Навальном.