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Путин заявил о проколе США с критикой России из-за недопуска Навального
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Путин заявил о проколе США с критикой России из-за недопуска Навального
Политика, 11 янв, 19:54
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Путин заявил о проколе США с критикой России из-за недопуска Навального
США прокололись, критикуя Россию из-за недопуска оппозиционера на выборы, заявил президент. «Это персонаж, которого бы они хотели видеть в руководстве страны», — заявил Путин, добавив, что лучше бы Соединенные Штаты «помолчали»
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прокомментировал критику Запада в отношении России из-за того, что основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному российская ЦИК не дала разрешения на регистрацию кандидатом на выборы президента в 2018 году. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководством российских печатных СМИ и информагентств, трансляцию с этого мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Тот персонаж, о котором вы упомянули [Навальный], — он же не единственный, кого не допустили [до участия в выборах президента], почему-то других не называют [в США]», — заявил на это Путин, добавив, что «это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран». Это тот человек, «кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и видеть в руководстве страны», заметил также Путин, подчеркнув, что США «в этом смысле прокололись». «Лучше бы они помолчали», — добавил президент.

Самое главное, по мнению Путина, «не то, кого допустили и кого не допустили». «Это вполне естественная практика», — отметил президент, подчеркнув, что «самым главным» он считает то, «чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона». Кроме того, важным политик назвал и то, чтобы в государстве «понимали: нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо». «И в ходе избирательной кампании в том числе», — заключил Путин.

Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах
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О планах участвовать в президентской кампании 2018 года Навальный объявил еще зимой 2016 года. Тогда основатель Фонда борьбы с коррупцией уточнял, что решил сделать это после того, как Верховный суд отменил ему приговор по «делу «Кировлеса». Однако в ходе повторного рассмотрения дела Навального приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб. Председатель российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова после этого заявляла, что оппозиционер сможет участвовать в выборах только в 2028 году — после истечения установленного законом срока. Согласно российскому законодательству лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, могут баллотироваться на пост президента спустя десять лет после снятия или погашения судимости.

МИД счел «прямым вмешательством» заявления Госдепа о недопуске Навального
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Несмотря на это, своих намерений Навальный не оставил. В течение 2017 года он продолжал проводить встречи с избирателями, а 13 декабря опубликовал предвыборную программу. 24 декабря прошлого года инициативная группа, состоявшая из 742 человек, выдвинула основателя ФБК кандидатом в президенты России. В тот же день Навальный подал документы в ЦИК для регистрации на выборах, однако уже 25 декабря Центризбирком отказался допустить оппозиционера, аргументировав это тем, что выдвинувшая его группа не может быть зарегистрирована из-за судимости Навального по «делу «Кировлеса».

На следующий день новость об этом появилась в материалах западных телеканалов и на первых страницах ведущих иностранных изданий. О недопуске Навального на выборы 2018 года сообщили в том числе американские CNN (это событие вошло в пятерку самых важных новостей декабря 2017 года, по версии телеканала), The Washington Post, Politico и другие. Также на это обратили внимание британские газеты The Guardian и Independent.

26 декабря прошлого года сомнения в политическом плюрализме и демократических выборах в России из-за недопуска Навального высказала Европейская служба внешних дел. Позже обеспокоенность из-за этого также выразил американский Госдепартамент. «Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод», — указывал представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл.

В МИД России это заявление сочли «прямым вмешательством» Вашингтона во внутренние дела России, в том числе в ее электоральный процесс. «Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков <...> но мы не можем согласиться с такой точкой зрения», — комментировал тогда сообщения о том, что отказ от регистрации Навального снизит интерес к выборам или повлияет на их легитимность, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , Алексей Навальный
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