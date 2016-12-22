Навальный сообщил об обысках в его штабах в трех городах

Оппозиционный политик Алексей Навальный, не допущенный Центральной избирательной комиссией (ЦИК) к участию в выборах президента России, сообщил об обысках в штабах его сторонников в Пскове и Калуге.
Еще один обыск, по словам Навального, проходит в штабе в Санкт-Петербурге.
В штабах Навального в Пскове и Калуге проходят обыски, подтвердил РБК юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. «Пока непонятно, что ищут. Наверное, как обычно перед мероприятиями будут изымать листовки», — предположил он.
В штабе Навального в Калуге изъяли 3 тыс. листовок, сообщила РБК координатор штаба Анна Ленникова. «Листовки нам отправил питерский штаб службой доставки «SPSR-экспресс». Обыск прошел в полдень. Кроме листовок, ничего не изъяли», — рассказала она.
В пресс-службах ГУ МВД по Калужской и Псковской областям уточняют информацию об обысках в штабах Навального.
Ранее Навальный подал в президиум Верховного суда жалобу на отказ обязать ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты, а также обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах.